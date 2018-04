Kraus se rozpovídal problému, který trápí hodně Čechů. A na vyšší místa vzkázal: Takhle to nejde, vyřešte to!

Kraus si postěžoval na věc, kterou musí čas od času řešit asi každý řidič. Popsal, jak se večer před natáčením pořadu vrátil domů. „My máme v Praze takové to blokové čištění, to asi z velkých měst znáte. Od doby, co bydlíme, což je na Smíchově, se vždycky dalo dobře parkovat. Než se zavedly zóny. Co se zavedly placené zóny, tak ti, co nechtějí platit, což jsou všichni včetně mě, parkují v těch neplacených, což je u nás. Čili my co tam bydlíme, nemáme kde parkovat. Jedna z šancí je zaparkovat na placené zóně, kterou ale máme daleko,“ postěžoval si.

To byl ale jen začátek celého Krausova dopravního problému. „Jako bonus jsme dostali ještě blokové čištění, což je normální a nemůže být snadné ve městě, kde je všude plno aut. Takže se to musí dělat s rozvahou a citlivě, protože tam auta nemůžou bejt, aby se to dalo mejt. Já jsem přijel v noci a všiml jsem si novinky – dřív, když bylo čištění, jsem měl vytipovanou jednu ulici, která byla celkem přijatelně daleko, kam jsem mohl to auto dát a odpoledne ho vrátit. Jenže oni to teď udělali komplexně, takže ta ulice byla taky uzavřená kvůli mytí a já to auto neměl kam dát,“ postěžoval si.

A tak prý přemýšlel, kam to auto vlastně zaparkovat. „Jako já bych si ho dal domů, ale tam se nevejde a nevjedu tam. Druhá možnost byla, že bych zajel za Prahu a přes noc bydlel v autě, to jsem si ale nemohl dovolit, protože musím taky do práce. Třetí možnost byla ubytovat se v hotelu a auto mít v parkingu hotelu, pokud tam mají místo. Ale to bych nebyl s rodinou, nebo bych musel ubytovat celou rodinu. Ale ta by o to asi nestála. To auto prostě není kam dát. A když jezdíte po ulicích, ty jsou všechny plné, protože tam lidé dali auta . A tak místo, kam můžu auto dát, je dál, než odkud jsem přijel,“ tvrdí moderátor.

Apeloval proto na ty, kteří podobná čištění plánují. „Prosím vás, nešlo by nějakou Pythagorovou větou třeba vymyslet, že by to bylo nějak přijatelnější? Nedej bože jsem dal jednou auto do křoví, zajel jsem tam, čouhal jsem – to tam byli v deset policajti a už tam dávali ty štítky. Co kdybychom to zkusili nějak vymyslet pro lidi, pro občany, pro nás. Aby to bylo řešitelný. Jsem ochotný jít půl hodiny k autu, ale nemůžu parkovat v Jihlavě, když se tady meje. Vyřešte to!“ dodal Kraus.