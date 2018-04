Brutální útok na číšníka má dohru? Na internetu to vře, v Praze prý útočí arabští migranti. A policie předstírá, že to nevidí, zuří sociolog

Číšník skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy. Podle policie na počátku celé události stálo upozornění číšníka, který mužům řekl, že na zahrádce nemohou konzumovat vlastní donesený alkohol.

V pondělí krátce po půl šesté večer policisté z Ředitelství služby cizinecké policie v odletové hale ruzyňského letiště zajistili sedmičlennou skupinu cizinců, kteří jsou z útoku důvodně podezřelí. K jejich dopadení výrazně přispěla všímavá cestující, která cizince poznala díky medializaci případu, uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Za trestný čin těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí pachatelům v případě odsouzení až deset let vězení.

Premiér v demisi Andrej Babiš policisty za jejich práci ocenil. „Gratuluji policistům k vynikající práci. Tenhle brutální a zbabělý útok nesmí zůstat nepotrestán,“ uvedl na twitteru, Kritici ale poukazují, že muže se podařilo dopadnout jen díky upozornění ženy a že se násilníci bez problémů dostali přes kontrolu až do odletové haly.

Informace o tom, že útočníci jsou cizinci, na sociálních sítích vyvolala divoké spekulace, situace využili především odpůrci migrantů a muslimů. Například sociolog a odpůrce islámu Petr Hampl na facebooku v souvislosti s tímto incidentem zmínil, že v centru Prahy útočí „arabští imigranti“. „Přitom bylo dlouho dopředu jasné, že se k něčemu takovému schyluje. Svědectví lidí, které v centru Prahy přepadli arabští imigranti, jdou možná do stovek, minimálně do desítek. Jen vážných případů, co se dostaly do novin, je víc než deset. Policie předstírá, že nic nevidí. A když zavře Afghánce, který se prokazatelně dopustila znásilnění, soudkyně ho zase propustí,“ tvrdí.

Česká vláda podle něj mohla už dávno zavést hraniční kontroly. „Nebo aspoň zesílit hlídky v ulicích Prahy. A co udělala? Provozuje dál Centrum hybridních hrozeb, jeho úkolem je šikanovat ty, kdo upozorňují na situaci. Ministr vnitra otevřeně lhal do médií, že nic nehrozí. Pražská primátorka řeší pohodlí vítačů z Kliniky, na bezpečnost obyvatel Prahy kašle. Odpovědnost se sbíhá k jediné osobě - Andrej Babiš. Ministr vnitra i pražská primátorka jsou jeho podřízení. Má v rukou veškerou moc už půl roku, nepodnikl vůbec nic. Kdo nechává volně řádit vrahy, je sám vrahem,“ varoval.

A přidal se i další známý kritik islámu. „Tipuji to na průzkum bojem. Máme pověst "nevítačského" národa, tož si parta z nějaké německé mešity koupila jízdenky, nebo osedlala mikrobus, a jela si zabouchat. Pokud se jim nic nestane, přijede jich příště víc. Logicky,“ komentoval incident ještě před dopadením pachatelů další odpůrce migrantů a islámu Martin Konvička.

No, Vilém Alexandr Nizozemský asi také nebude pyšný na partičku pravých Holanďanů a férových sportovců, co si do Prahy přijeli vyřešit depresi a frustraci z pocitu odcizení, pokusem o vraždu. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 23. dubna 2018

Incident na twitteru okomentoval třeba také Mirek Topolánek. Ten naopak zdůraznil skutečný původ údajných útočníků. „No, Vilém Alexandr Nizozemský asi také nebude pyšný na partičku pravých Holanďanů a férových sportovců, co si do Prahy přijeli vyřešit depresi a frustraci z pocitu odcizení, pokusem o vraždu," napsal.

„Jsou to typičtí „evropští" Holanďani. Snad z toho nebude trend. Nedávno to byly výlety juniorů do Prahy za laciným sexem a chlastem, dnes výlety za dobrodružstvím. Snad ten chlapec bude v pořádku. Nicméně uklidním Vás. Údajně u toho nekřičeli Alláhu akbar,“ rýpnul si do těch, kteří útok spojovali s islámem.

Slova o migrantech v souvislosti s útokem na číšníka odsoudila také facebooková skupina Stop náboženské i rasové nenávisti. „Velmi zajímavé je pozorovat reakce českých fobíků, kteří dostávají hysterické záchvaty z toho, když je někdo označí za rasisty či prostě nějakou náckovskou lůzu. Pro ně to z automatu jen podle fotek a vzhledu (ale to určitě s xenofobií a rasismem nemá nic společného) museli být bez jakýchkoliv dalších informací uprchlíci (a ti úplně nejblbější sugerovali znovu bez jakéhokoliv důkazu, že to jsou nějací ti žijící u nás, které vláda a spiknutí Sorosů a jiných tajných židozednářských spolků spolu s Merkelovou určitě tají),“ poznamenala skupina s odkazem na některé informace, které se v souvislosti s útokem na internetu objevily.