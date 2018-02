Bulvárník Pavel Novotný se naštval kvůli tomu, co se o něm říká. To mě s*re, rozjel se

Novotný na facebooku uvedl, že má potřebu vyjasnit si něco ohledně jeho angažmá v TV Barrandov. „A docela mě s*re, že jsem to neudělal dřív. Dva měsíce moji hejtři držkují na Mirka Soukupa na třiceti hejtfórech, co že si to vzal do baráku… jakou hyenu a podobně. Těch pár, co na to má koule, mu to jde vmést na jeho opravdový Facebook. Fajn. Vzít si mě do baráku není snadné pro žádného vydavatele, uznávám…Do toho mý věrní fuckují mě, že jsem na Barrandově a bojím se jít na poštu, že tam mám obsílku z pražské kavárny, ať roztrhám registračku, protože Soukup, protože Zeman, protože Okamura..A tak fajn, něco vám povím. Já znám Mirka Soukupa šest let a stejnou dobu si s ním tykám. Je to jeden z důvodů, přiznávám, proč jsem nikdy nebyl extrémní hejtr ne Barrandova, ale především jeho samotného,“ pustil se do vysvětlování Novotný.

Byl to právě Soukup,kdo prý Novotného během několika setkání v minulosti zásadně zformoval v tom, jak vyjednává a uvažuje o světě médií. „Ovlivňoval mě dávno předtím, než jsem měl doopravdy možnost nechat se od něj ovlivňovat. Mám v p*či, že to vypadá, jako bych mu skákal šipku do p*dele. Já mám jen plné zuby pochybností mého publika o mé motivaci pracovat pro Barrandov. Peníze? Myslíte? Počkejte až tu nebudu. Budu mluvit pořád stejně. Najděte mi křivé slovo proti Soukupovi pět let zpátky. Nenajdete ho… I když mi ho každý druhý podsouvá,“ naštval se moderátor.

Barrandov je podle jeho slov pole, kde se člověk jeho ražení může a chce realizovat a proto je vděčný Soukupovi, že mu k tomu dal prostor a je už fuk na jak dlouho. „Já o něm neřeknu křivého slova do konce života. Dělat pro Soukupa je pro mě radost a neocenitelná zkušenost a já se za Barrandov nestydím. Naopak, jsem pyšný a té příležitosti si mimořádně vážím,“ přiznal Novotný.

„A proto bych rád požádal ty, co to nemohou zkousnout, aby laskavě držkovali na mě a ne na Soukupa a soudně zvážili, zda jsou si jistí, že mají potenciál komplexně celou věc chápat. Já totiž nevidím svět černobíle. A co jsem měl možnost tady za ty dva měsíce vidět, když jsem se usídlil v Mirkovo Orlím hnízdě? Vidím starého dobrého Mirka uprostřed svého vydavatelsko-televizního impéria, který – jako každý mediální imperátor – dělá přesně to, co dělá každé komerční médium – snaží se uspokojit svého zákazníka! Obsah (dnes už nejen) komerčních médií nevytváří ani debilní pisálkové, ani geniální a schopní vydavatelé a majitelé mediahousů – vytváří ho příjemce!“ popisuje, jak to v branži chodí.

Své názory ale kvůli novému angažmá měnit nehodlá. „A ač nebudu nikdy příznivec Miloše Zemana a nikdy nebudu souhlasit s voličem SPD, jednou k*rva pracuju v televizi, která slouží svým zákazníkům a nebudu se za to stydět ani z jednoho promile. Každý šéf mediální skupiny by se p*sral blahem, kdyby mu, týden co týden, napochodoval do studia Miloš Zeman a hodinku se věnoval příjemcům/zákazníkům onoho mediálního domu, nato bene mediálního domu, který si všiml, že (více než, jak se nedávno ukázalo) polovina dospělé populace chce vídat v médiích, kterým jsou nakloněni, nejen Miloše Zemana,“ uvedl Novotný.

Zároveň hájí Soukupa jako moderátora. „A kecy o tom, že není soudný, že není moderátor. Tak to ani h*vno, přátelé. V živém vysílání. 5 pořadů. Na obrazovce 4x týdně v druhém primetimu. A teď jedno tajemství - kdyby se na to nikdo nedíval, nevysílá to Mirek je obchodník, ne magor!“ poukazuje Novotný na to, že šéf Barrandova prostě dává lidem to, co chtějí.

Uznává, že neví, jak dlouho na Barrandově vydrží. „Ale vím, že za Mirka a jeho svět budu kopat i poté stejně, jako jsem kopal za své předchozí vydavatele a svým kavárenským hejtrům bych rád vzkázal, že si za Mirkem Soukupem a TV Barrandov stojím. On je všechno jen ne nesoudný pitomec. Zaměstnává tu několik set lidí a vytvářejí obsah pro několik set tisíc lidí a mě neskutečně baví se na tom podílet,“ vzkázal svým kritikům.