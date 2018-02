Herec Mádl se krutě vysmál Okamurovi: To je král, kopy hnoje v hlavě, zdravím voliče SPD

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Okamura svými slovy reagoval na návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který by chtěl v souvislosti s debatami o romském koncentračním táboře v Letech ustanovit speciální den uctívající romské oběti holocaustu. „My naopak navrhneme ještě přísnější variantu, My chceme, abychom určili významný den všech obětí holocaustu,“ uvedl šéf SPD s tím, že o tom už mluvil se svými kolegy. „Musíme si zvěrstva připomínat. My jsme pro tu širší variantu,“ dodal.

Jenže takový významný den už dlouhá léta existuje. A Okamurovi se kvůli jeho slovům řada lidí pořádně vysmála. „To je král! Já bych navrhnul udělat nějakej křesťanskej svátek narození Ježíše Krista. Někdy třeba tak tejden před koncem roku. Co myslíte? Pojďme se na tom shodnout v referendu,“ pustil se do šéfa SPD na facebooku herec a režisér Jiří Mádl.

K věci se pak vyjádřil ještě jednou. „Zdravím z Bratislavy. Napadlo mě navrhnout, aby všichni občané měli právo slavit svoje narozeniny přesně v den, kdy se narodili. A Velky pátek by byl v pátek a Silvestr bych nechal už natrvalo na poslední den v roce,“ parodoval Okamurův návrh filmař.

„Zdravím voliče Tomia Okamury (pravou rukou samozřejmě) a navrhuju, aby v referendu o vystoupeni z EU hlasovali jen ti, co nemají maturitu. Je to totiž tak jednoduchá věc, že tady musí přeci rozhodnout zdravý selský rozum. A ne nějací inteligenti s hlavou zaházenou kupou vzdělávacího hnoje. To je přece diametrální!“ dodal Mádl s odkazem na návrh SPD o prosazení všeobecného referenda.