Měl jsem slzy v očích. A cítil jsem ponížení. Kraus prozradil, co ho trápí

Kraus se na úvod své show svěřil, že se zajímá o kryptoměny. „Je to taková ta krásná fáze, kdy se polovina lidí domnívá, že je to úplný nesmysl, druhá říká, že je to naše zlatá budoucnost. To mám nejradši, protože je jasné, že pravda není ani jedno, ani druhé – a nebo možná obojí. A to je ideální stav,“ myslí si moderátor.

V souvislosti s kryptoměnami pak zmínil jeden zážitek z uplynulého týdne – start rakety Elona Muska Falcon Heavy. „Nejtěžší raketa na světě míří k Marsu a veze tam to auto s figurínou řidiče, to je úžasné. Ale daleko lepší dovednost byla, jak se pomocné rakety vrátily. Ze tří sice jenom dvě, ale i tak. Otočily se a když přistály na ty místa, já měl slzy v očích, co lidský mozek dokáže," pěl ódy moderátor.

To ho podle jeho slov velmi zaujalo. „A hned jsem si říkal: to je zajímavé. Na jedné straně je takový mozek, že se ty rakety vrátí a ještě se postaví jako figurky zpátky na značky. Které byly dopředu nakreslené. A my tady 20 let zápasíme s dálnicí. Do toho Hlávkův most. Tak jsem měl pocit určitého ponížení,“ dodal Kraus.