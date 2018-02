Drahošovi jeblo v hlavě? Známí novináři se do něj pořádně navezli, píší nehezké věci

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Klvaňa se k Drahošově výsledku vyjádřil až s odstupem několika týdnů. „Smutek skončil, čas na pitvu: Drahoš neprohrál proto, že byl špatný člověk, nebo slabý vědec (jak tvrdí Klaus), ani že o něm Zeman lhal (o @schwarzenberg_k lhali Zeman a Klausovic rodina daleko hůř),“ připomněl novinář.

A proč tedy podle něj Drahoš vlastně prohrál? „JD slabý kandidát bez jasného názoru a programu. Vedl mizernou kampaň,“ myslí si Klvaňa.

Neúspěchem někdejšího šéfa Akademie věd se zabývá také novinář Miloš Čermák. Ten na twitteru zveřejnil krátký úryvek z rozhovoru, ve kterém Drahoš reagoval na kritiku ze strany Michala Horáčka. „Horáček neví o policie vůbec nic. Zatímco já z pozice předsedy Akademie věd osm let s politiky spolupracoval a hádal se s nimi, on byl úplně mimo politiku. Jestliže Jiří Drahoš získal v prvním kole skoro třikrát víc hlasů jak Michal Horáček, tak to o něčem svědčilo. Prezidentská volba je přesně o tom, nakolik jste přijatelný. Lidi tam chtěli Jiřího Drahoše, nechtěli Michala Horáčka,“ říká Drahoš ve zmíněném úryvku.

Jak poznate, ze vam jeblo v hlave? Kdyz o sobe zacnete mluvit ve treti osobe.



(Milos Cermak tomuhle rozumi, tak na nej prosim dejte.) pic.twitter.com/J9m9xYGOD0 — Miloš Čermák (@cermak) 12. února 2018

„Jak poznáte, že vám jeblo v hlavě? Když o sobě začnete mluvit ve třetí osobě. (Miloš Čermák tomuhle rozumí, tak na něj prosím dejte.),“ komentoval Drahošova slova Čermák. Jeho příspěvek sdílel i Klvaňa, který k němu dodal: „Chtěli tam mít Jiřího Drahoše ... ale ne zase tak moc.“