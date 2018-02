Lidi, pojďte demonstrovat za svobodu, žádá Bára Štěpánová. Hérečko, drž hubu, chce se mi zvracet, spustili Češi

„Drazí a milí spoluobčané, chtěla bych vás poprosit, opravdu poprosit, abyste přišli 25. února v jednu hodinu na Václavské náměstí. Ono to sice vypadá, že už se to všecko pohnojilo, protože máme parlament, jaký máme, vládu v demisi, prezidenta takového, jakého máme, ale bylo by dobré, abychom dali najevo, že my, kterým jde o to, aby byla zachována demokracie a svoboda v této zemi, tady pořád jsme. A že jsme nerezignovali,“ apeluje na občany prostřednictvím videa herečka Bára Štěpánová.

Akce oficiálně nese název Demonstrace za svobodu, demokracii a svobodné podnikání. „Takže prosím vás, čím víc nás tady bude, tím víc budeme slyšet," dodala Štěpánová.

„Byli jste u voleb? Byli! Tak teď držte huby a respektujte hlas většiny! Chátro nedemokratická!!“ vzkázal organizátorům jeden z diskutujících. „Co ty, zrzko, vymejšlíš? Být to blíž, tak bych ti tam dala čoudy levá pravá. Politika není divadlo ty hérečko,“ vzkázala další uživatelka.

„Prosím Vás, tohle je fraška. Komediantka zve na komedii, která není demonstrací za něco, ale spíš demonstrací nesouhlasu s výsledkem demokracie. Z toho jejich fašismu se mi chce zvracet...“ přisadil si další z odpůrců této akce.

„Demonstrace za svobodu a demokracii...proti svobodné a demokraticky zvolené vládě a prezidentovi? Jste padli na hlavu?“ zajímá další diskutující.

„Demokracie je i o tom přiznat si prohru.. demokraticky.. zbytek je ostuda a trapnost,“ vzkázal další uživatel.