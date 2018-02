Dělit lidi na Romy a Neromy je špatné? Herec okomentoval kauzu Lety, pak se ale ozvali aktivisté

Maryško ve svém původním příspěvku poukazoval na to, že Romové se brání a podávají trestní oznámení kvůli výrokům o táboře v Letech. Varoval však, že se v tomto případě řeší důsledky a ne příčiny. „Možná, že kdyby proromští aktivisté místo organizování koncertů, sbírek a dojení Evropskejch programů, začali ve vyloučenejch lokalitách doučovat dějepis i samotný Romy (kteří, podle mě, vědí o táboře v Letech stejný h*vno, jako Okamurovci), mohlo by to teď vypadat trochu jinak.“ uvedl na sociálních sítích.

„Okamura by seděl ve svý cestovce pro plyšáky, Romové by měli svý zástupce v Parlamentu, Radek Banga by nemusel fňukat, jak se proti němu chystá pogrom a památka mrtvejch Romů z koncentráku v Letech by byla nejlíp uctěna tím, že z jejich potomků je dneska hrdý a sebevědomý etnikum, který svým předkům nedělá jen ostudu a nežije jenom z jejich utrpení...“ pokračoval herec. Dodal, že podle něj je třeba začít házet „černý a bílý do jednoho pytle, jinak se nehnem“.

S odstupem několika dní přiznal, že jeho slova vyvolala poměrně ostré reakce. „Po mým nedávným příspěvku o tom, že Romové nevolej a v důsledku toho máme Okamury ve vládě, se do mě (na rozdíl od Romů) pustilo pár aktivistů, že dělit lidi na Romy a Neromy je špatný a že jsou jako my,“ uvedl Maryško.

Tím to ale neskončilo. „Od romských přátel jsem se ovšem dozvěděl o zajímavý teorii; že Romové jsou Bohem vyvolený národ a jejich domovem je Izrael. Takže věta 'Jsou jako my', může paradoxně Romy urazit. Stejně, jako by věta 'Gádžové jsou jako my', znejistila mnohýho salónního sluníčkáře,“ dodal k tématu Romů Maryško.