Česko jako nový cíl uprchlíků? Naučte se Česky, lidé vám pomohou, říkají migranti

Na Jávě spadl do rokle autobus, 27 lidí zemřelo

Michelu Barakatovi je čtrnáct let a nedávno přišel se svou rodinou do Česka. Všichni jsou uprchlíci z válkou zasažené Sýrie. Barakatovi původně nechtěli zemi opustit, poté co ale Michelův školní autobus jen těsně unikl bombovému útoku, rozhodli se pro odchod. Teď žijí v Česku a čekají, až vleklý syrský konflikt skončí a oni se budou moc vrátit domů.

Mladý Michel se ihned po příjezdu začal učit jazyk. „Když umíte česky, lidé vám pomohou.“ říká. Zatím používá mix angličtiny, češtiny a arabštiny. „Je určitě dobře naučit se česky.“ říká.

Stejného názoru jsou i české úřady, jelikož znalost jazyka je jedním ze základních kritérií pro přijímání uprchlíků. Česká vláda proto také příchozím nabízí široké spektrum jazykových kurzů. Cizinci si tuto praxi pochvalují, protože řada zemí nenabízí kurzy vůbec žádné.



Michelova matka má zatím s češtinou potíže. Její syn jí tam musí doprovázet například na úřady. „My mladší se jazyk naučíme snadněji.“ říká další cizinka, čtrnáctiletá Natalia Rami Haddadová. I ona pochází ze Sýrie a v České republice studuje. Zpočátku měla s učivem potíže, teď už ale své spolužáky dohnala. Loni dokonce za vynikající studijní výsledky obdržela cenu od českého ministerstva školství.

Za dobrými výsledky prý stojí i podpora od rodiny. "Je úžasné, kolik mají studenti z řad uprchlíků podpory ze strany svých rodin." řekla Petra Levrincová, ředitelka UNHCR pro Českou republiku. Třídní učitel Michela a Natalie si zase pochvaluje, že studenti z jiných koutů světa přinesli do školy rozmanitost a jiný úhel pohledu.

A jak vidí svoji budoucnost? Natalie se chce stát lékařkou. Našla si již také řadu kamarádů mezi českými spolužáky, česky totiž umí výborně. Přátelství dětí ze všech koutů světa je podle ní největší nadějí pro lidstvo. "Když se podíváte na svět a všechny války, dospělí spolu totiž evidentně nedokáží žít." říká.