Herec pěkně od plic okomentoval kauzu Lety: Podvodník Okamura, Romové by se měli doučit dějepis

„Vypadá to, že tady před občanskou válkou proběhne ještě jedna malá, rasová. Mezery v dějepisu podvodníka Okamury a jeho party, vytočily doběla romskou komunitu, která začala podávat žaloby a vylepovat plakáty,“ stručně shrnuje problémy na svém facebookovém profilu herec.

Neví prý sice, jestli se dá s hloupostí bojovat soudně, ale zároveň uznává, že je lepší trestní oznámení než břitva. „Jen je škoda, že se zas hasej důsledky a ne příčiny. Škoda, že Romové nebyli stejně aktivní u voleb a teď za to musej sklízet hořký plody ve formě urážek od troubů, kteří se dostali nahoru i díky jejich lenosti a nezodpovědnosti,“ posteskl si Maryško.

Přidal proto i jeden návrh. „Možná, že kdyby proromští aktivisté místo organizování koncertů, sbírek a dojení Evropskejch programů, začali ve vyloučenejch lokalitách doučovat dějepis i samotný Romy (kteří, podle mě, vědí o táboře v Letech stejný h*vno, jako Okamurovci), mohlo by to teď vypadat trochu jinak.“ myslí si.

Nastínil také, jak by se situace vyvíjela. „Okamura by seděl ve svý cestovce pro plyšáky, Romové by měli svý zástupce v Parlamentu, Radek Banga by nemusel fňukat, jak se proti němu chystá pogrom a památka mrtvejch Romů z koncentráku v Letech by byla nejlíp uctěna tím, že z jejich potomků je dneska hrdý a sebevědomý etnikum, který svým předkům nedělá jen ostudu a nežije jenom z jejich utrpení...“ nebere si servítky herec.

Z toho všeho podle něj vyplývá jediné. „Černý a bílý je třeba začít házet do jednoho pytle, jinak se nehnem,“ má jasno Maryško.