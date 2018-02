Kraus se zděsil: Češi mají velké problémy. A může za to nevědomost a nekvalitní vzdělání

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

„Všechno klape, všechno šlape země podle ekonomických ukazatelů prosperuje, nezaměstnanost je nízká, všechno je výborné. A najednou najdu, že u nás bylo jen v loňském roce zahájeno 700 tisíc exekucí. 700 tisíc,“ zděsil se Kraus.

Poukazuje na to, že nejde jen o samotného jedince v exekuci, protože tento člověk má většinou partnera nebo přítele, druha nebo družku, často má rodinu. „Z toho je vidět, jak širokou část lidí ty dopady musí postihovat. A do toho asi polovina těch exekuovaných má víc než jednu exekuci, spíš čtyři až pět. Ohromné množství exekucí je u částek do deseti tisíc. Když jsem si četl tyhle strašlivé zprávy, tak jsem dospěl k tomu, co bylo i v těch informacích – hlavní problém je vědomost těch lidí, jak nakládat s penězi, protože velká část těch, co mají exekuci, si půjčovala na vánoční dárky letos i loni,“ poznamenal Kraus s tím, že si půjčovali i přesto, že už nějakou exekuci měli.

„Takže to je nevědomost o tom, co jim exekuce způsobí, ale taky nevědomost o tom, jak nakládat s penězi. A to je podle mě ohromný problém, protože ta nevědomost, jak nakládat s penězi je nevědomost – ale myslím si, že to nebude ten hlavní problém české společnosti, když všechno ostatní celkem funguje. Ukazuje se, že hlavním problém je naše malá vědomost, lépe řečeno nekvalitní vzdělání. To platí i pro mě,“ dodal Kraus.