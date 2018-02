Češi jsou nevzdělanci, tupci a ignoranti? Nechci, aby o mě rozhodovali, zděsila se známá novinářka

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Jedním z témat při jednání o podpoře pro vládu Andreje Babiše je obecné referendum. jeho zavedení podporuje hned několik stran, každá z nich má ale jiné představy o tom, o čem by lidé hlasovat měli a o čem naopak ne. A jasno v tom má i Procházková. „Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o mně rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky," nebere si servítky novinářka.

Poukazuje na to, že ona sama snahou o získání relevantních informací tráví spoustu času. „Věnovala jsem svému vzdělání i vzdělání dětí spoustu času, sil i peněz. Dodnes se snažím získávat informace o všem, co mohu ovlivnit a co ovlivňuje mne. Čtu zprávy v češtině, ruštině i angličtině, snažím se poslouchat perskou televizi. Do dětí vtloukám, aby si každou zprávu ověřovaly z několika zdrojů. Aby nečetly pochybná média. Cestujeme, nasloucháme a přemýšlíme, studujeme, besedujeme a diskutujeme,“ vysvětluje Procházková.

Jenže pokud by Češi o zásadních otázkách rozhodovali ve všelidovém hlasování, nemuselo by to podle ní dopadnout dobře. „A v referendu má mít můj hlas stejnou hodnotu jako někoho, kdo tráví veškerý svůj volný čas sledováním Barrandova, nebo u piva, učit se nechtěl nebo na to neměl a v anketách typu koho budete volit odpovídá: 'Nó... já vám nevím, já nikoho neznám... tak asi Zemana nó.…',“ otevřeně na facebooku píše žurnalistka.

Takový člověk by podle ní klidně mohl rozhodovat v místním referendu o tom, jestli chce raději cyklostezku nebo novou střechu na obecním úřadě. „Ale o vystoupení z EU ne! Pouze v případě, že bude vědět, které státy tam patří, kdy vznikla, podle jakých základních pravidel funguje, jaké má orgány atd. Jasně, ani naše Poslanecká sněmovna teď není zrovna výkvětem české inteligence, ale ta blbost je tam alespoň trochu naředěná spoustou chytrých (ne nutně vzdělaných!) poslanců. Takže doufám, že nepřipustí, aby o složitých a odborných věcech rozhodovali lidé, které to vlastně ani nezajímá a dokáží jen opakovat tupá laciná hesla o tom, jak nám EU zakazuje to či ono,“ doufá.

Na závěr přidala jeden konkrétní vzkaz pro konkrétní stranu. „Piráti! Vzpamatujte se! Tohle není transparentní svoboda, co předvádíte, ale totální hazard a nezodpovědnost. Užuž jsem vás chtěla příště volit... А teď si tady klidně piště, jak jsem nafoukaná a nadřazená,“ dodala Procházková.