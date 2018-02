Trest smrti pro Terezu H.? Možná se na svobodu už nepodívá. Jak žije v krutém vězení?

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Dívka byla po zadržení umístěna do vazby ve věznici v Láhauru, odkud by měla být dnes předvedena před soud. Ten bude rozhodovat o dalším pokračování vazby.

Pákistánští celníci ženu 10. ledna zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničních věcí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Může ale nastat výjimka, pokud se prokáže,že byla dívka členem rozsáhlého a organizovaného gangu, či spíše její hlavou. To ale zřejmě není případ zadržené Češky.

Co jí naopak hrozí je velmi vysoký trest. Je možné, že na svobodu se dostane až za 25 let, nebo také vůbec. Pákistán drogový obchod trestá velmi přísně a podmínky v tamních věznicích jsou pro Čechy nepředstavitelně kruté.

Češka totiž aktuálně pobývá na jednom z nejhorších míst světa, v pákistánském vězení. Jaký je denní vězeňský režim v této zemi a proč je pro Evropany tak těžké v těchto věznicích přežít?

Pákistánský právník Čaudhrí Džavád Zafar popsal, jak žije Tereza H. v pákistánském vězení. V cele je s dalšími 15 až 20 ženami a musí vstávat v pět hodin ráno.

Na podmínky si podle Blesku Tereza nestěžovala, vadí jí jen, že musí ráno vstávat po páté. V cele je s dalšími cizinkami některé ženy navíc neumí anglicky.

Tereza si nestěžovala ani na jídlo a může si dokonce koupit potraviny v kantýně. To je ale možné pouze za vlastní peníze, které si však ve věznici vydělat nemůže.

Podle právníka strava v pákistánské věznici obsahuje hodně chleba, takže asi kvůli tomu ztloustne. V cele navíc nosí oblečení, které si do Pákistánu přivezla.

Podle Zafara dívka netrpí depresemi a dozorkyně jsou většinou ženy, takže se nemusí bát sexuálního obtěžování. Má dokonce povolenou poštu, a tak může dostávat dopisy i balíčky od rodiny.

Ačkoliv je režim ve věznici přísný a podmínky nejsou ideální, jde podle právníka o nejbezpečnější místo na světě. Tereze navíc hodně pomohlo, že spolupracuje od počátku s policií.

Zafar také tvrdí, že by mohla být osvobozena. "Velmi tu záleží na schopnostech právníka. Pokud uspěji s obhajobou a podaří se mi prokázat, že o drogách nevěděla, tak by ji mohli osvobodit. To ale nebude snadné dokázat," uvedl.

O tom, jestli existuje šance na její vydání a jaké podmínky panují v pakistánských věznicích panují, si povídal i server EuroZprávy.cz, s bezpečnostním analytikem a někdejším šéfem vojenské tajné služby Andorem Šándorem.

Šándor pro EuroZprávy.cz uvedl, že v pákistánských věznicích obecně panují velmi špatné podmínky a že Tereza H. To bude mít mezi tamními muslimskými trestankyněmi velmi obtížné. „Obzvláště, když tam může strávit i desítky let. Mají tam málo jídla i vody, hygiena je špatná. A není to tak, že by jí někdo z rodiny mohl přinést něco na přilepšenou, jako by seděla v českém vězení,“ vysvětluje bezpečnostní expert.