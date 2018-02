Režisér píše Zemanovi: Vaše vystupování je vulgární, nedemokratické a neobčanské. Jste plebejským prezidentem

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Balcar na začátku dopisu přiznává, že dlouho zvažoval, zda má smysl Zemanovi psát. „Říkal jsem si, že je to asi zbytečné a dopis se k Vám pravděpodobně ani nedostane. Vaše povolební prohlášení mě ale bohužel přimělo k tomu to udělat,“ vysvětluje režisér v dopise.

Poukazuje na to, že je mladý a že vyrůstal v době Václava Havla. otevírání hranic a vstupu do EU, a proto si váží svobody a současného stavu, ve kterém Česko je. „Ano, má problémy, ale kdo ne? Demokracie je složitý proces, vyžadující každodenní práci, snahu a chuť, stejně jako má práce. Samozřejmě, že je jednodušší rezignovat, vzít někde místo a mít své jisté. Jenomže pak by ve mně začala hlodat frustrace, zapšklost a smutek nad mým osudem a strachem čelit výzvám. Možná bych pak i začal hledat viníka mého neúspěchu u těch schopnějších, snaživějších a s větším štěstím. Ale tohle všechno víte, protože jste moudrý muž,“ píše Zemanovi.

Píše také, že když sleduje na internetu, nebo v televizi Zemanovy projevy z období revoluce, nebo později z parlamentu ČR, uznává, že to byl mimořádně schopný politik, rétor a vůbec velká osobnost, se kterou člověk mohl nesouhlasit, ale musel jí respektovat. „O to víc nerozumím Vašemu vystupování v posledních letech. Nebudu komentovat tisíckrát omílané korunovační klenoty, výlety do Ruska a Číny, obhajobu anexe Krymu, nebo postávání s panem Konvičkou na tribuně. To všechno se mi nelíbí a právě proto jsem volil pana prof. Drahoše,“ píše Balzar.

Z rozbor prý stojí právě první proslov po jeho znovuzvolení prezidentem. „Musím se přiznat, že bych si nic nepřál víc, než Vás vnitru tolerovat jako mého prezidenta. Obvykle při porážce necítím zahořklost. Umím přijímat prohry a respektovat soupeře. Je to dobrá škola. V momentě, kdy se ale prezident, přísahající na ústavu věrnost republice a konání v nejlepším zájmu všech občanů, je jich 10 500 000, s úsměvem obrátí do kamery a pronese o všech voličích pana Drahoše, cituji: 'No jo, Pražská kavárna, což je takové společenství sebe se utvrzujících lidí, kteří v životě příliš mnoho nedokázali, teď asi, pokud nebude chtít pět let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa. Zdůrazňuji, zavřít ústa! SHUT UP!' To má být prosím pěkně co?“ podivuje se režisér.

„Znamená to, že se jako prezident placený z našich peněz vysmíváte 2 700 000 voličům, kterým jste nesympatický? Znamená to, že když jsem se narodil na Praze 2 a nesouhlasím s Vašimi názory, jsem líný kavárník? Znamená to, že svojí činností ohrožuji venkov, nebo na něm parazituji? Znamená to, že se volbou jiného kandidáta povyšuji nad mimopražské? Znamená to, že v Hradci, Brně, Plzni, v Krkonoších a na Šumavě jsou všichni kavárníci? Nejsou to právě lidé, kteří zaměstnávají ty méně úspěšné a zvelebují kraje? Sám si odpovězte. Venkov mám rád, mám rád i venkovany, venkovské hospody a nikdy by mě nenapadlo, že stojím na opačné straně barikády. Ty tady vytváříte vědomě vy! Vaše prohlášení ve mně zanechalo opravdu hořkou pachuť a přes všechnu snahu mě jen utvrdilo v tom, že byste být prezidentem neměl,“ má jasno Balcar.

Uvádí také, že je Zeman mstivý, ale že to je o něm dobře známé. „Ale že se budete mstít i občanům, kteří Vás nevolili, je opravdu smutné. Nevím, kam se poděl ten starý respektovaný Miloš Zeman. Je to věkem? Nebo tady hrajete ohranou písničku: Rozděl a panuj!? Vaše kroky v prezidentském úřadu totiž nejsou ničím jiným, než útokem na nejnižší lidské pudy. Jste vzdělaný tak to musíte moc dobře vědět. Není nic nebezpečnějšího, než v právním státu veřejně napadat inteligenci, tisk a zpochybňovat justici. To všechno děláte! Paktujete se s Tomiem Okamurou, který hlásá náboženskou netoleranci, což je v přímém rozporu s ústavou. Zničehonic podporujete přímou demokracii, o které víte, že je cestou do pekel. Ani já, ani dělník ze zbrojovky nemáme dostatečnou kvalifikaci na to, hodnotit mezinárodní otázky. Znamená to, že veškeré rozhodování v rukou lidu by bylo opět na bázi emocí a ty do politiky nepatří. Takhle jsme přišli ke komunismu, takhle vznikl nacismus. Popravdě nechápu, o co Vám jde. Skoro to vypadá, jakoby Vám byl osud celé země jedno a jen jste si to ještě užil. Po mně ať přijde potopa!“ píše v dopise, který zveřejnil na svých stránkách.

To všechno prý Balcara mrzí. „Když jste měl první inaugurační projev, v duchu jsem si navzdory všem obavám říkal: 'Ono to nebude tak špatný! Vždyť bude dobrej!' A ejhle. Čekal jsem leccos, ale takovou aroganci moci a výsměch všem, kdo s vámi nesouhlasí ne. Podle mě je Vaše vystupování vulgární, nedemokratické a neobčanské. Jste plebejským prezidentem. Dav vás miluje za to jak ho 'bráníte' a 'reprezentujete' jeho nízkou přirozenost. Škoda, že ten dav zjistí až zpětně, jak moc jste ho poškodil. Vámi proklínaná Praha to nějak ustojí. Budeme naštvaní, jo, ale přežijeme. Vaše kroky poškozující každodenně naší značku ve světě totiž dopadnou právě na ty, kteří Vás volili,“ varuje hlavu státu režisér.

Na závěr dodává, že se všichni navzájem potřebují a je zločinem lidi rozdělovat. „Prosím, buďte i mým prezidentem a nevysmívejte se mně a mojí rodině do tváře. Volili jsme Karla a Drahoše, ale máme otevřená srdce a rádi bychom Vás přijali. Jen nám to umožněte,“ žádá Zemana Balcar.