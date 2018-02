"Cigoši, končíš! Ještě tě nepověsili?" Bangova slova vyvolala pořádnou lavinu rasistických urážek

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

„Dneska mám skvělý den!“ napsal na svém profilu na facebooku Banga. Poměrně nevinná slova ale vyvolala salvu urážek. Řada z diskutujících narážela na Bangův předchozí příspěvek, který se týkal prezidentských voleb, nálad ve společnosti, islámu i migrace.

„Pane Bango myslím, že jste daleko vzdálen od reality všedních dnů. Člověk, který o hlavě státu řekne, že je hrubý, sprostý, arogantní opilec nemá právo moralizovat. To vy jako veřejně známá osoba rozdělujete společnost a šíříte strach z věcí, které neznáte. Jeďte se podívat do Kostelce nad Orlicí a potom rozhlašujte, že tu nejsou žádní migranti. Myslím, že by jste tam nebydlel ani minutu. Rozhodně se Češi nebojí, jen je to hodně uvážlivá obava o budoucnost našich dětí. Mrkněte za hranice a zjistíte, že Němci jsou stejně rozděleni na dva tábory. Neměl by jste spíše stmelovat než rozdělovat, když to požadujete po druhých,“ vzkázal mu například jeden z uživatelů.

Další vzkazy ale byly o poznání vulgárnější „Ty blbe, koho chceš kritizovat, vždyť jsi nic nevybudoval. Když se něco dělo, ty jsi chcal do plínek a h*vnu říkal papu!!!!!“ spustil jeden z diskutujících. Padla také slova o „cigánské opici“. „Cigoši, končíš!!!!!“ dodal další.

„Bango, je otřesné, že píšete tak oplzlé písně a máte tu drzost kritizovat ostatní, že jsou sprostí !!!!!!!!!“ přidala se další uživatelka. „Skvělej den?...aha.......ještě tě nepověsili..“ napsal muž, který Bangu označil za „černého blba“ a vzkázal mu, aby odešel do „Chánovské rezervace“.

Soud přitom na začátku ledna za rasově motivované výhrůžky zpěváku Radoslavu Bangovi potrestal dnes prostějovský soud dvaatřicetiletého Aleše Rozsívala podmíněným trestem 18 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců. Odsoudil ho za čtyři trestné činy. Xenofobní a rasově motivované komentáře plné vulgarismů a výhrůžek umístil Rozsíval na zpěvákův profil v prosinci 2016. Reagoval tak na to, že Banga tehdy demonstrativně odešel z divadelního sálu při vyhlášení skupiny Ortel během předávání cen Zlatý slavík.