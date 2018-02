Herman se rozvášnil: Hrome, snad nežijeme v roce 1938! Lidi, toto novodobé náckovství nám nesmí přerůst přes hlavu!

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

„Někteří lidé mě kritizují, že připomínám oběti holocaustu. Jiní zpochybňují existenci romského koncentráku v Letech. Hrome, snad nežijeme v r. 1938! Lidi, toto novodobé náckovství nám nesmí přerůst přes hlavu!“ rozvášnil se někdejší lidovecký ministr kultury.

Jeho slov se ale chytil jeden z diskutujících, který na twitteru vystupuje jako Hynek Swoboda. „Vy jste si opravdu nevšiml, že existence koncentráku není to, o čem lidé diskutují? Že předmětem diskuse je smysluplnost a výše vydané částky? Sobotkovi nepřišlo divné, že byt OKD má cenu 40 tis., vy obhajujete cenu prasečáku v hodnotě sta rodinných domků. To teda byla vláda,“ rýpnul si do předchozího kabinetu, který koupi prasečáku schválil.

Herman se s ním pustil do diskuze. „Tak za prvé, cena vychází z evaluace a stanovení veřejného zájmu vládou. Za druhé, oběť lidského života se vyčíslit nedá,“ upozornil politik. Ano to ale Swobodovi nestačilo. „A zkusil jste se zamyslet, kolika lidem mohla ta půlmiliarda za vepřín pomoct k důstojnějšímu životu? To nejsou náckové odmítající holocaust. To jsou lidé hledající každou korunu, aby mohli žít alespoň trochu lépe. Pomůže jim vědomí nápravy osmdesát let starých křivd?“ zajímá ho.

„Promiňte, ale to vůbec nejde proti sobě. Stát je odpovědný i za svou minulost. Navíc nejde o půlmiliardu, ale o 370 miliónů,“ opáčil mu Herman. „Jde to proti sobě, zdroje nejsou neomezené. Není pravdivá informace, že cena je 450 mio vč. DPH? A že původní odhad byl 200 mio? A dalších 120 mio se plánuje na výstavbu památníku? Můžete tedy prosím uvést přesné částky?“ vyzval ho diskutující.

„Ano, 450 s DPH,což znamená,že se 80 mil vrací státu právě jako DPH. Další úpravy budou financovány z Norských fondů,“ upřesnil Herman.