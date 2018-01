Milouš vypadá, že se pozvrací. V televizi jsou ha*zlové, co byli za komoušů na koni, zuří herečka a dcera známého otce

„Stejně je to můj Drahoušek!“ ocenila Jiřího Drahoše po volbách Jenovéfa Boková, dcera aktivisty Johna Boka. „Miloušovi nabobtnalo ego, zase uráží už hned po zvolení a vypadá, že se každou chvíli pozvrací....Ale víte co mě nejvíc mrzí? Že tohle musí zažívat moji rodiče, můj otec, kterej celej život bojoval za svobodu a teď kouká na televizi, ve který jsou všichni ti ha*zlové, kteří za komoušů byli na koni. A teď jsou zpět!“ dodala naštvaně herečka, kterou diváci znají třeba z filmů Občanský průkaz, Hořící keř nebo Bezva ženská na krku.

K jejím slovům se na následně vyjádřil i její otec. „Jenůfko, já opravdu netrpím, snad mi bylo chvilku smutno, ale už je to pryč a jedním Zemanem nic nekončí. Ba naopak, panem profesorem by mohlo něco nového začínat. Malomyslnost je to nejhorší, a té jsme nepodléhali ani za husákysmu, ač to bylo někdy tvrdé a o hubu,“ vzkázal jí John Bok.

„Je nás, z 8,5 mil voličů, 31,35, oportunistu 35,35 % a těch za bolšanů bylo mnohem víc. No a pohrobků komunismu ( i Zeman byl na skok v KSČ a odtud ta bolšanská nastydlost), různých estebáckých zmetků, nomenklaturních kádrů všech kategorií, převtělených do zemanovců, socanů, babišovců, okamoruvců, českomoravských komunistů a jak se ta verbež jmenuje, je 33,57,“ vypočítává aktivista.

Díky těmto číslům zůstává optimistou. „Nezapomeň však, že je nás s dětmi přes 10 milionu, tj. 1,5 mil. budoucnosti a tudíž naděje. Zeman dostal v druhém kole, ke svým z prvního, něco kolem 867 tis. hlasů. Pan profesor k těm svým z prvního, 1 mil. a 431605 hlasů, tj. o 563 tis. hlasů víc, takže přírůst v druhém kole byl v poměru skoro 1:2, takže neviděl bych to příště tak černě a to nemusí ani trvat dlouho,“ vzkázal své dceři.

Poukázal ale také na to, že se z 1,7 mil. hlasů těch pěti kandidátu z prvého kola 300 tisíc hlasů ztratilo. „I tak to byl úspěch, neboť ztráta o pouhých 2,63 % je dobrý výsledek,“ dodává Bok.