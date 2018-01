Banga spustil kanonádu: Někteří se chovají jako poloopice z pralesa. Voličům nevadí sprostý, arogantní opilec. Pak rozebral uprchlíky a islám

Vítězství Zemana pro něj prý není překvapením. „Doufal jsem v určitou změnu, avšak ta nenastala. Pozoruji to tu několik let a cítím to, co cítí každý - tato země udělala několik kroků zpět, nutno však říci, že je to země rozdělená na dvě zcela odlišné poloviny. Vidím tu pakt ANO-SPD-KSČ, spojenectví BABIŠ-ZEMAN-OKAMURA. Je to team lidí jednoznačně nakloněný směrem na východ, o tom není pochyb, stejně jako o tom, že tito lidé horlivě pracují na pošpinění EU v očích českých občanů, přičemž cílem je dokopat je k vystoupení z Unie, či snad klidně i z NATO,“ vysvětluje na svém facebooku Banga.

Zeman podle něj jasně předvedl, jak se dnes dělá politika. „Bohužel slušnost už v ní nemá žádné místo, naopak agresivita evidentně přináší plusové výsledky. Obrovskou roli zde hraje Rusko, které bylo o mnoho kroků napřed a pochopilo, že k rozkladu společnosti není třeba tanků. Stačí staré metody v novém kabátě - dokonale provedená propaganda, cílená hybridní válka, jejíž smysl tkví v rozkladu společnosti, podkopání morálních hodnot a vštěpit občanům naprostou nedůvěru v západ, ideálně využít uprchlické krize, terorismu a vytvořit v lidech naprostou paniku..“ píše zpěvák.

Přesto jej prý některé věci překvapily. „Já vždy věřil, že v lidech západní civilizace 21. století je vždy spíš solidarita, slušnost a vůle hledat dobro. Jenže pocit, že je tu přes dva a půl milionů voličů (a bůh ví kolik dalších nevoličů), jimž nevadí hrubý, sprostý, arogantní opilec, jenž si libuje v ponižování lidí a zjevně totálně likviduje všechno, co jsme tu od roku 1989 budovali.. Ten pocit, že je tu tolik lidí, kterým nevadí trestně stíhaný politik a ultra-pravicový mimořádně nebezpečný člověk.. Musím říci, že to mě znepokojuje. Co tohle může v lidech zanechat? Jak je možné, že tito lidé jsou ochotní všechno přehlédnout?“ nechápe Banga.

Právě tito politici se podle jeho mínění dokázali chytit aktuálně velmi palčivých témat a získat na nich své body. „Navíc jakmile dáte slušně najevo, že jste podporovali Drahoše, snese se na vás střelba nadávek, že jste idiot, debil, že máte chcípnout. Přemýšlím nad tím, co se to s lidmi stalo a jak snadno se můžou možná kdysi dobří lidé proměnit v takové hyeny? To opravdu stačí jen strach? Tak málo stačí, abychom zapomněli na to, že jsme stále lidé a měli bychom se snažit jako lidé i chovat? Odpověď je ANO. Trefné. Bůh ví, že celá krize s teroristy je už od roku 2001 tou největší katastrofou posledních let. Těžko říct, kdo za to všechno může, tipuji, že asi všichni,“ myslí si.

V celém tom chaosu, který nastal, podle něj není možné poznat, kde je pravda. „Jedni utíkají před válkou, jiní před bídou, ale obojí je stejný problém. Tady je ovšem nečeká nic dobrého - co si mysleli? Stále věřím, že humanitární pomoc uprchlíkům je naší povinností (alespoň u těch, jenž mají doopravdy důvod utíkat), nicméně by se měl západ pokusit společně s blízkým východem umožnit všem těm lidem vrátit se domů, aby zde opět mohli začít žít normální život. Proč se tohle asi nemůže stát? Protože dokud Rusko a USA budou proti sobě a jejich zájmy budou všude vyšší, než blaho všech, nic se nezmění. Do toho ti fanatici (teroristé), co udělali z islámu prostředek k zabíjení nevinných lidí - ani oni neustoupí, protože fanatici raději zemřou, než aby uznali, že jejich převrácené hodnoty jsou na hony daleko k tomu, co prapůvodně islám znamenal,“ varuje hudebník.

Poukazuje třeba na to, že existuje velký rozdíl mezi tím, jak se islám vykládá v Afghánistánu a jak v Indonésii. „Jak se v tom máme vyznat my, když ani muslimové se v tom moc nevyznají? To aby si člověk dělal pomalu seznam toho, kdo je kdo - Kurdové, sunnité a šíité, tamten a támhleten.. Samotný Korán vlastně není nic jiného, než stará mapa, podle které se marně snažíte dostat na místa, které již dávno nestojí. Jedni to chápou, stejně jako mnoho křesťanů v případě Bible, jiní to chápat odmítají. Paradoxně vahhábismus a právo šária aplikované v Iránu, či Saudské Arábii, jsou jednoznačně absurdní, ale v případě nerostného bohatství, či ropy můžou takové země klidně být těmi nejbohatšími. A my tady směle pliveme na ISIS, přitom Saudové byli prokazatelně vždy těmi největšími sponzory Al-Káidy a na válkách jako je ta v Sýrii dokázali nechutně profitovat, stejně jako Turci.“ popisuje geopolitickou situaci Banga.

Arabský svět je podle něj totální chaos. „Je velmi těžké se v něm vyznat, ale o to snadnější je pro prostý (i ten český) lid jej odsoudit a zavrhnout. Strach z muslimského světa byl sirkou hozenou do nebezpečné hořlaviny. Bohužel historie Evropy i muslimských zemí ukazuje, že je to odvěký problém a byla to jen otázka času, kdy nás dožene. Kdyby nebylo kolonizace Afriky, dnes by bylo možná všechno jinak. Evropa by ale nikdy nezbohatla a my bychom se možná dnes neměli tak dobře. Jenže bla bla bla, čert vem historii a pojďme se dívat dopředu,“ navrhuje romský zpěvák.

Podle svých slov je přesvědčený, že strach lidem nepomůže. „Tahle panika se musí zastavit a všichni se musí uklidnit. Celá ta situace je zatím hodně komplikovaná, ale já věřím, že nakonec přinese pozitivní výsledky. Holt muslimové musí prosazovat modernější výklady Koránu, ideálně od některých částí zcela upustit. Nebudeme si tu nalhávat, že všechno v islámu je v cajku – není,“ píše Banga, který zmiňuje například postavení a práva žen ve společnosti. „Já myslím, že se to pomalu v některých zemích zlepšuje, konec konců i v Sadské Arábii (i když upřímně to, že ženská může od tohoto roku řídit i auto, je spíš smutné). Některé zákony bych naopak klidně aplikoval do našich končin - zloději se tu nebojí krást, protože vězení pro ně není "takový trest". Ti nejbohatší a nejhorší zloději se nebojí krást ani veřejně, ale co se divíme, když v televizi ze zlodějů děláme celebrity? Zkuste krást v Iranu a uvidíte, jak to dopadne,“ navrhuje.

Musíme se podle něj také vypořádat s úplně novou bezpečnostní situací a terorismem. Uznává sice, že pro nás něco úplně nového, ale jako příklad uvádí Izrael, který se s podobnými problémy pere už desítky let a stále existuje celkem dobře se mu daří. „Já bych z toho nedělal zase tak gigantický problém - i mezi Evropany se čas od času najde nějaký idiot, co pozabíjí nevinné neozbrojené lidí, třeba že mu to nařídil Lucifer apod. Zkuste si projet pár článků za posledních pět let a určitě jich najdete desítky po celé Evropě. To je samá vražda, znásilnění, kolikrát obojí zároveň a udělá to třeba člověk, do kterého by to nikdo neřekl. Strach prostě není cesta. Tahle společnost se musí přestat tvářit, jako že bílá, černá, žlutá, volič Drahoše, volič Zemana..to je k ničemu,“ vzkazuje občanům Banga.

Všech negativních věcí prý už má plné zuby a chce se raději dívat na lepší zítřky. „Ano, uprchlická krize je bez pochyb něco, co je nutné řešit. Pokud se ale budeme jen bát, nenapadne nás nic lepšího, než plyn, panika, vraždění, touha likvidace toho, co nám přijde nebezpečné a neznámé. Chceme se opravdu chovat takhle? Já rozhodně ne. Navíc to není řešení člověka 21. století, ale poloopice z pralesa (a to teď asi urážím zvěř, protože i ta se umí chovat často lépe, než my). Všichni víme, že není možné zvládnout návaly milionů uprchlíků. Cesta je umožnit těm lidem vrátit se domů (a já věřím, že většina z nich by raději žila tam, kde to znají, kde stály jejich domovy) a to znamená pomoci ukončit to běsnění naprostých šílenců z ISIS, Al-káidy a dalších mentálně narušených partiček. Chce to od USA, Ruska i Evropy, aby přestali soupeřit o prvenství ve vojenské moci, ale aby společně našli způsob, jak zničit celosvětovou hrozbu terorismu. Jakmile skončí autoritářský systém starého muslimského světa a skončí i války, čímž i skončí ekonomické propasti mezi lidmi a diktátory, věřím, že nakonec to dobře dopadne. Chci tomu prostě věřit,“ optimisticky říká Banga.

Nakonec se ještě vrací k tématu migrace. „V Česku je asi tolik uprchlíků, co bitcoinů v kapsách Déža Čonky z Děčína. Nejen, že tu žádní nejsou, ale nikdo sem ani nechce. Tak za pět let volte dle kvality kandidáta jako člověka a ne jen proto, že vám "někdo řekl, že zaslechl, že někdo říkal, že tvrdil, že Drahoš chce milion uprchlíků v ČR a je to potvrzený od všech v hospodě.." Jinak to tady bude samá runda sem runda tam..“ dodává hudebník,