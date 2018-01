Šéf Muslimské unie v ČR se pustil do Zemana: Prezident má problémy třeba vstát ze židle

Abbas po vyhlášení výsledků českých prezidentských voleb situaci okomentoval na sociálních sítích. „Výsledky voleb mě vedou k diskuzi, jestli demokracie dokáže zákonitě vybrat nejlepšího kandidáta v jisté zemi? Je demokracie vůči diktatuře třeba v zemi 3. světa v tomto směru záruka?" zajímá šéfa Muslimské unie.

Poukazuje například na situaci v jeho rodném Súdánu. „Ve 3. světě jako za dobu komunismu tady byly volby....zajímavé je, že například v Súdánu se lidé nemění v parlamentu často, velká část z nich jsou v parlamentu bez ohledu na to, jaké by bylo demokratické nebo nedemokratické shromáždění,“ píše.

Miloš Zeman se netají svými negativními názory na islám a přijímání uprchlíků z muslimských zemí. V minulosti například řekl, že „umístit muslimské těžko slučitelné migranty na naše území by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky“.

Jeho slova Abbas nekomentuje, spíše poukazuje na Zemanův zdravotní stav. Zmiňuje třeba to, že prezident má problémy třeba vstát ze židle. „To viděl každý volič. A i kdyby zůstal do konce volebního období, nedokážu si představit, jak by se vyvíjel jeho fyzický stav, To není tajná informace," dodal muslim.

Narodil se v Súdánu a do Česka přijel začátkem 90. let, protože jeho otec tu byl velvyslancem. Po revoluci tu zakládal Českou muslimskou komunitu a nyní je šéfem Muslimské unie v Česku. Jeho manželka pochází z jižní Moravy.

Češi si jej mohou pamatovat například 20. z pořadu České televize Máte slovo, kde hájil myšlenku, že výpovědní hodnota ženy má poloviční hodnotu muže. Negativní pozornost na sebe také strhl, když hájil kamenování žen, nebo když naznačoval, že za teroristickým útokem v Paříži mohou Židé a Izrael. Muslimská obec v Praze se od těchto jeho slov distancovala.