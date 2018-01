Společnost nerozděluje Zeman, ale ti, kteří ho z rozdělování obviňují. Pseudoelity hlásají, že to není jejich prezident, zlobí se Křeček

Křeček podle svých slov lituje, že Češi nemají onu „britsko - americkou“ vlastnost – tedy, že do voleb válčí, ale po volbách respektují výsledek voleb, zvolenou vládu a (v případě USA) zvoleného prezidenta a společné státní a národní zájmy.



„Bez ohledu na aktuální výsledek těchto presidentských voleb, zdá se mi jedno poučení z kampaně zcela zřejmé: je to zhrubnutí úrovně veřejného mínění a politické kultury zvláště,“ myslí si Křeček. „Poražený prý prohrál proto, že postupoval čestně. A ten druhý ? Kolik u nás bylo a bohužel ještě bude příslušníků pseudoelit, kteří se hodlali a hodlají 'pyšnit' plackou s nápisem: toho jsem nevolil, toto není můj president...“ zajímá ho.

Překvapila ho prý destrukce některých osobností. „Tomu co někteří dříve kvalitní novináři byli v minulých dnech ochotni napsat, bych ještě před rokem nevěřil…Ale nejen tito: to co jsou někteří lidé a veřejní činitelé schopni v souvislosti M.Z. vyslovit, by ještě před několika lety zdálo být nemyslitelné. A ještě jedno poučení se mi zdá zřejmé: společnost nerozděluje Zeman, ale ti, kteří ho z rozdělování obviňují: nezvítězili prý ti slušní, ti, kteří představují naději pro společnosti. A co ta většina ostatních? Ty jsou co? Politologové si povšimli, že Zeman spojil při své volbě krajní pravici i levici. To jistě není důkaz že rozděluje,“ myslí si Křeček.

Drahoš si podle něj tuto situaci nezasloužil. „Každému myslícímu člověku přece muselo být předem jasné, že ve znalosti politických realit nemůže proti zkušenému presidentovi Zemanovi obstát. Nikdy tuto problematiku nestudoval, nikdy v ní nepůsobil a musel tedy v této konfrontaci dopadnout jak by asi dopadl Zeman, pokud by se podrobil zkoušce z kvantové chemie,“ vysvětluje zástupce ombudsmanky.

Jenže Drahoš to podle něj nedokázal využít. „Ale namísto aby z toho učinil svoji výhodu, sděloval jasné a neotřelé názory a využil příkladu slovenského presidenta Kiska, který uspěl i bez předchozí politické zkušenosti, vydal se cestou horáčkovských všeználků. To pro něj nemohlo dopadnout dobře. A to ještě lidé neměli příležitost seznámit se s jeho poradci. Názory takového ekonoma L. Kovandy, který mu radil, lidé v Jablůňkově, naštěstí pro svého rodáka, asi většinou neznali…“ rýpnul si na svém blogu na serveru Aktuálně.cz Křeček.

Největší problém však spatřuje v tom, že toto vše nezmizelo ihned po volbách, ale že nás to bude nás provázet další měsíce a léta. „Poražený kandidát doufá, že energie, kterou nashromáždil 'zde zůstane'. Ve prospěch společné národní a státní věci? Rád bych tomu věřil. Polovina národa chtěla jiný výsledek voleb a orgie radosti nad porážkou 'pražské kavárny' je stejně hloupá a nebezpečná jako tvrzení, že zvítězil národ s „porušeným geofondem“ (Štětina). Propast, kterou jsme společně vyhloubili je dostatečně hluboká na to, aby v ní zmizelo vše, co je a v budoucnu bude nám všem společné. Velmi se toto obávám,“ přiznává Křeček.