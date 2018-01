Ubohá lůza, trapáci. Táhněte pryč! Chcípni. Umělci to pořádně schytali kvůli prezidentským volbám

„Ubohá komediantská lůza, jako herce jsem je uznával a rád se na jejich seriály díval. Ale s*át se do politiky a ovlivňovat a urážet to jsem od komediantů fakt nečekal. Po zveřejnění a výrocích herců a rádoby umělců končím i moje rodina s pořady a filmy České televize a vzkazuji všem hercům, zpěvákům a modelkám co se serou do politiky ..vyližte mi p*del ubohá lůzo,“ vzkázal všem celebritám, které se vyjadřovaly k politice jeden z naštvaných diskutujících. Pro svůj výlev si vybral facebookový profil herce a zpěváka Ondřeje Brzobohatého, který před volbami podpořil nejprve Michala Horáčka a pak Jiřího Drahoše.

Herec se dočkal i nadávek ze zahraničí. Slovensky píšící diskutující jej označil za „sluníčkářského fašistického hlupáčka“ a dodal, že doufá, že se někde potkají a že ho nějaký „terorista multikulturně obohatí do krku nebo zadku“.

Na podporu Drahoše před druhým kolem vystoupila i jeho manželka a někdejší Miss World Tatiana Brzobohatá. „Taťáno, běž se zahrabat i s celým trapným Ondřejem! Jste oba dva trapáci! Ty jsi tak marná. Zeman dává peníze dětem a ty ho budeš urážet. Styď se i se svým manželem,“ vzkázala jí jedna z diskutujících pod videem, ve kterém hovoří o Drahošovi.

Další jí rovnou poradil, aby se z České republiky odstěhovala pryč. „Táhni někam, kde ti bude líp. Doufám, že už máš zabaleno a nebudeš se tady zdržovat déle, než je nezbytně nutné...vezmi s sebou další ksichty, kteří tady agitovali pro Drahoše a nezapomeň na Feriho, tomu se tady taky nelíbí...jinde na vás čekají s otevřenou náručí...“ poradil jí další příznivec Miloše Zemana.

Podobné urážky se snesly i na hlavu zpěvačky Ewy Farné. I ona podpořila Drahoše. „Komedianti i hudebníci a vůbec veřejně známé osobnosti by se neměli vyjadřovat k politickým situacím protože tím akorát ztrácí fanoušky a je jedno jestli je z prvního tábora nebo z druhého! Vždy to znamená odliv fanoušků!“ vzkázali jí lidé.

„Drahoše do koše a vy, Honzo Hrušínskej, můžu se zeptat z kterého patra jste spadl? Možná že by se váš tatínek divil vašemu názoru a přesvědčení,“ napsal zase jeden z voličů Janu Hrušínskému, který veřejně Zemana kritizoval. „Je velké neštěstí, když komedianti se začnou motat do politiky. Táta se chudák musí v hrobě obracet a stydět co to jeho syn plácá za kraviny,“ přisadil si další.

Velice nepříjemné dopisy dostal také frontman kapely Olympic Petr Janda, který také podporoval Jiřího Drahoše. „Napsali mi, že jsem měl raději chcípnout já, než můj syn," přiznal Janda pro deník Aha. Jeho syn zemřel na rakovinu. Janda připustil, že by asi bylo jednoduší, kdyby mlčel, zároveň ale dodal., že má ve zvyku říkat své názory nahlas.

Kritiku ale neschytali jen ti umělci, kteří podpořili Drahoše. Miloše Zemana. Režisér Zdeněk Troška otevřeně podporoval Miloše Zemana. Kvůli tomu si od některých diskutujících vysloužil slova jako „odpad české kinematografie". Danielu Hůlkovi, který v sobotu po Zemanově vítězstvích zpíval na pódiu státní hymnu, jeden přispěvatel napsal, aby Hůlka už nikdy nedostal příležitost hymnu veřejně zpívat.

„Dane, nezlobte se za názor, ale když jsem Vás viděl mezi tou “elitou” na podiu za Zemanem, bylo mi nevolno. Spojil jste se s mafiány, kteří si z Vás imho udělali užitečného .... víte co. Jako minule, je to vítězství na základě prokazatelných lží a nechápu jak Vás to může oslovit a těšit,“ vzkázal mu na facebooku další fanoušek.