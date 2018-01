Zeman je fascinován kund*mi. Volte Drahoše, vyzvala známá kapela. A pěkně tím naštvala své fanoušky

„Jsme kluci z města, děláme muziku a rádi pijeme dobrý kafe. Pro mnoho lidí jsme kvůli těmto věcem automaticky zařazeni do kategorie elitářů, komediantů a kavárníků odtržených od reality, co nemá právo na názor. Jsme si vědomi, že takový je stav. Bohužel,“ uvádí na úvod frontman skupiny Wohnout Matěj Homola.

Na facebookovém profilu skupiny Wohnout poukazuje ale také na to, že kapela hodně jezdí po republice. Díky tomu prý dobře ví, že lidé se neliší podle místa bydliště, povolání a oblíbeného pití. Je to prý prosté - lidé jsou buď dobří nebo zlí.

„Naše společnost je momentálně silně rozdělena, to je vlastně největší 'úspěch' Miloše Zemana, který si prezidentský úřad vyložil jako základnu pro svůj třídní boj. Fascinován kund*mi to zvládnul za pět let. Postavil proti sobě skupiny obyvatel stejným způsobem, jako to udělali komunisti v minulém století,“ kritizuje současnou hlavu státu hudebník.

Homola se podle svých slov domnívá, že si Zeman trošku si spletl prezidentskou židli s trůnem v banánové republice. „Jako morální autorita zklamal na plné čáře. Dnes a zítra máte šanci pomoci legálně ukončit dobu našeho papalášského temna. Nenechte si jí proto ujít, vy, kterým tento stav nevyhovuje. K vám hovoříme. Jiří Drahoš je důstojný kandidát na funkci prezidenta. Zkuste o tom přesvědčit i ty nerozhodné kolem vás,“ žádá Homola své fanoušky

Řada příznivců skupiny ale není z tohoto prohlášení nadšena, dokonce jej označuje za „agitaci“. „Hudbu děláte skvělou, ale tuhle agitku si nechte. To přísluší jiným kolotočářům. Vy jste téměř český hudební top a tak se soustřeďte na to, čemu rozumíte,“ vzkázal jim na facebooku jeden z diskutujících. „Těžko říct, zda nám to sluší, či nikoliv. Dvacet let jsme se nevyjadřovali, za současného stavu tu potřebu máme. Jestli můžeme pomoci věci tímto způsobem, uděláme to,“ odpověděla mu kapela.

„Fakt má Wohnout, kapela které jsem fanoušek, tyhle politické agitace zapotřebí?? Navíc po tom co předvedl Drahoš v těch dvou debatách?? Fakt nechápu,“ přisadil si další. „Každý má právo na názor, ty ho máš, my ho máme,“ vzkázali mu hudebníci. „Zeman chlastá v kanclu a to neznamená, že je bohém. Je to tesilovej úredník, kterej v žádným případě neví, co je nespoutanost života,“ uvedli Wohnouti v diskuzi se svými posluchači.

„Víte že tím ztratíte spoustu fanoušků?? Kdyby si ten trouba aspoň sundal ty falešný brejle,“ rýpnul si do Drahoše další z fanoušků skupiny, „Počítáme s tím, to je prostě riziko tohoto statusu. Pokud nás někdo přestane poslouchat kvůli podpoře Jiřího Drahoše, pak nás neposlouchal kvůli hudbě. Ale má na to plné právo. Nesmysl s brýlemi nebudeme komentovat,“ odpověděli mu hudebníci.

Někteří se ale naopak kluků z kapely Wohnout zastali. „Mě by ještě zajímalo, když čtu ty komenty, jestli takhle za svůj názor někdo seřval Hůlku nebo Trošku???? Nevíte někdo??? každý má právo na svůj názor zatím i ten kdo dělá muziku...“ uvedla jedna z fanynek s odkazem na osobnosti, které v kampani podpořili Zemana. „Hůlka je náš kamarád a buď si jista, že dostává ze všech stran strašnou sodu,“ ujistila ji skupina.