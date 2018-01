Dominik Hašek se rozvášnil kvůli volbě prezidenta. A přidali se i Bartoška, Pavlica nebo Rottrová

Přestože podle mnohých hlasů Jiří Drahoš v prvním přímém souboji s Milošem Zemanem zrovna neexceloval, akademik přesto neztrácí hlavu. „Volba prezidenta není reality show a pravdu nemá ten, kdo křičí hlasitěji. Večerní debata na Primě mě jen utvrdila v tom, že má kandidatura má smysl; chci na Hrad vrátit slušnost, zodpovědnost a řád. Spolu to dáme! Váš JD,“ uvedl po debatě na sociálních sítích Drahoš.

Na podporu kandidáta na poslední chvíli podpořily další známé tváře. Jednou z nich je legendární český hokejový brankář Dominik Hašek. „Jmenuji se Dominik Hašek a zřejmě mě mnozí pamatujete jako hokejového brankáře našeho národního mužstva. Za několik dní půjdeme k volebním urnám a rozhodneme o tom, kdo bude příštích pět let na Pražském hradě v čele našeho státu,“ připomíná.

„Jistě mi dáte za pravdu, že by to měl být člověk, na kterého budeme vzhlížet s respektem a úctou a který by jak nám dospělým, tak našim dětem měl být vzorem. Člověk, na kterého se můžeme spolehnout a za kterým v případných těžkých chvílích vždy půjdeme,“ vysvětluje Hašek, jakého prezidenta by si přál.

Když začal mluvit o současné situaci, pořádně se rozhořčit. „To, co se v posledních letech na Hradě děje, zásadně potírá moje představy o funkci postu prezidenta naší země. Se smutkem sleduju, jak mnohé základní hodnoty, na kterých by naše společnost měla stavět, jako například pravdomluvnost, úcta k druhému, umění se omluvit, nebo přiznat chybu, jsou pošlapávány,“ postěžoval si Hašek.

„A naopak lži, neúcta nejednou přerůstající v hulvátství a šikanu slabších, jsou přesně to, co v dnešní době charakterizuje Pražský hrad,“ uvedl bývalý sportovec s tím, že ho nesmírně znepokojuje snaha Hradu pošlapat základní právo demokratické společnosti na svobodu slova a projevu. „To, jak se dnešní prezidente chová k našim médiím, je naprosto neakceptovatelné a jde tím nejhorším příkladem občanům naší země,“ varuje.

Tyto manýry a pokřivené hodnoty podle něj se podle něj promítají do české politiky i do společnosti. Lidé by se proto podle něj pře volbami měli zamyslet, co je nejlepší pro ně, jejich děti a děti jejich dětí. „Ať jste z vesnice, z pohraničí, z malého městečka, nebo velkého města či volíte v zahraničí, udělejte to, co je nejlepší pro budoucnost naší nádherné země a jejích tvrdě pracujících lidí. Volte Drahoše,“ dodává na videu Hašek.

„Před dvaceti lety se po Naganu křičelo 'Hašek na Hrad!' Je mi ctí, že Dominik Hašek dnes toto heslo trochu pozměnil..Zvolme změnu. Děkuji, Dominiku,“ ocenil jeho slova na facebooku Jiří Drahoš.

Na jeho podporu na videu vystoupil například také rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, který ocenil jeho osobní a morální integritu, jeho práci v oblasti vědy i v politické oblasti. Zpěvačka Marie Rottrová pak uvedla, že je Drahoš „skvělej“ a „bezvadnej člověk“. Oceňuje prý to, že je slušný a čestný.

Umělecký šéf souboru Hradišťan Jiří Pavlica pak na videu říká, že Drahoše volí „srdcem i rozumem“ a že jsou mu blízké jeho životní postoje, jeho vztah k rodině i fakt, že se z malého města vypracoval do velkého společenského i vědeckého postaven. Chtěl by prý prezidenta, který bude zdravý duševně i tělesně. „A to na těle bych zdůraznil, protože se obávám, že jeho protikandidát není už schopen tuto veledůstojnou a veledůležitou funkci zastávat,“ dodal Pavlica.

Herec a šéf Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiří Bartoška připomněl, že v v prosinci 1989 nominoval Václava Havla na prezidenta republiky a přeplněné Václavské náměstí přijalo jeho návrh bouřlivým jásotem. „Dovolte mi, abych po 29 letech nominoval na prezidenta České republiky pana profesora Drahoše. Máme možnost volby, taji jí využijme,“ burcuje Čechy Bartoška.