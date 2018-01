Drahošovi a jeho podporovatelům uniká zásadní věc? Samková vysvětluje, proč nedokáže "utřít" Zemana

Samková vysvětluje, že vyrůstala v rodině se dvěma vědci, protože její táta pracoval 30 let v jednom z ústavů Akademie věd, takže toto prostředí jí rozhodně není cizí. „Věda je velmi specifická oblast lidského působení, a to bez ohledu na obor, ve kterém ten který vědec působí. Je to svět sám pro sebe, ve kterém dotyk s realitou se děje... spíše se neděje. V tomto světě platí trochu jiné zákony než ve světě normálním, což je částečně dobře, protože věda ke svému spokojenému životu a rozvoji potřebuje poněkud jiné prostředí než je "běžný" život. Což není o nafoukanosti, ale o funkčnosti,“ vysvětluje, v jakém světě žije Jiří Drahoš.

Stejně tak má podle ní svá specifika i politika, která je také samostatnou profesí. „A to je to, co panu Drahošovi a jeho podporovatelům naprosto uniká. Byla bezmezná chyba postavit proti Zemanovi pana Drahoše a nikoliv pana Fišera, který jako diplomat věděl - alespoň méně vzdáleně než ostatní, co to politika je,“ myslí si Samková. Jediný kdo by podle ní byl schopný prezidenta Zemana „utřít", byl Mirek Topolánek. „Ten ovšem narazil na nevyřešené záležitosti ODS, se kterou je stále, ať chce či ne, v očích veřejnosti spjat,“ zdůrazňuje.

„Pokusím se ve své úvaze zajít ještě dál: Politika je natolik svébytnou profesí, ke které je nutno mít jednak znalosti, jednak talent, že k jejímu výkonu nestačí ani humanistické vzdělání, které má k ní zajisté blíže než fyzikální chemie. O tom svědčí očividná neschopnost prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., předsedy ODS, občanskou profesí politologa, vést úspěšně svoji stranu. Jestliže je někdo politologem, vůbec to neznamená, že je politikem. Z téhož důvodu "vyhořel" i prezidentský kandidát pan Horáček, který si svůj doktorský titul z antropologie mohl tak právě zastrčit za klobouk hned vedle sojčího peříčka,“ nebere si servítky advokátka.

Podporovatelé Drahoše si podle ní myslí, že byl Zemanem napadán a že „zvítězil, protože byl slušný". Tak to prý ale není. „Je to fatální nedorozumění, srovnávání nesrovnatelného - protože jiného. Byla to debata muže, který je zvyklý vést akademické diskuse s mužem, který je převelice zběhlý v tom vést politické diskuse. Tedy, nebyl to rozdíl ve schopnostech, ale v kategoriích,“ popisuje duel Samková.

Aby tento rozdíl vysvětlila, použila přirovnání ze světa sportu. „Není to rozdíl mezi tancem na ledě a sportovní bruslařskou exhibicí, ale je to jako když bruslař vstoupí na vzpěračské pódium anebo vzpěrač na lední plochu. Oba mohou být skvělí sportovci - ale ve své vlastní disciplíně,“ uvádí.

Právě z tohoto hlediska se pak pokusila zhodnotit včerejší debatu prezidentských kandidátů. „Zcela pomíjím osobní kvality či nekvality pana Drahoše. Neznám jej osobně, veškeré informace jsou zprostředkované. Avšak zcela nezprostředkovaně mohu říci, že to není politik. Proto není způsobilý být prezidentem této země. I kdyby byl svatý, ze zlata a slonoviny, jsou to jiné vlastnosti, než ty, které politik potřebuje. K těm, kteří říkají, že prezident nemá takové pravomoci, aby nutně musel být politikem vzkazuji: není političtější funkce v naší zemi, než funkce prezidenta - a to právě proto, že nemá téměř žádné pravomoci. Protože pak k výkonu funkce zůstávají už jen ty neviditelné – politické nástroje, kterými se politika řídí,“ vysvětluje s tím, že o nich Drahoš neví nic.

„Osobně mi je líto, že názoroví oponenti pana Zemana si vybrali právě tohoto protikandidáta. Před pěti lety, kdy oponentem pana Zemana byl pan Schwarzenberg, stál proti dnešnímu prezidentovi alespoň opět politik. Tedy člověk, s nímž bylo možno názorově nesouhlasit (a to i hluboce), ale zápas se odehrával na kolbišti, ve kterém oba soupeři zápasili ve stejné disciplíně. Zde tomu tak není,“ posteskla si Samková.

Přiznává, že je jí to líto. „Budu převelice doufat, že ať letošní prezidentská volba dopadne jakkoliv, tak se za dalších pět let vynoří nový kandidát, který bude splňovat základní kriteria pro převzetí úřadu prezidenta: bude sice (nebo možná, či spíše doufejme) nestranným, ale bude politikem,“ dodala advokátka.