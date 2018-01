Diskutujte ve stoje, když jste oba zdraví a plní sil, žádá režisér Drahoše a Zemana

Spánek po obědě může uškodit zdraví? Není to dobrý nápad, varují lékaři

Zeman čekal, zda Drahoš nakonec nezmění názor a nepřijde do debat televizí Nova a Barrandov. Bývalý šéf Akademie věd ČR však doslzel to, co slíbil – tedy že se zúčastní debat dvou. Diváci tak dnes budou moci vidět první souboj uchazečů o Hrad tváří v tvář.

Ještě před debatami se na sociálních sítích objevila „Výzva TV Prima A České televizi“. Tu zveřejnil režisér a producent Fero Fenič. „Žádáme, aby kandidáti na prezidenta republiky diskutovali vestoje!“ žádá filmař.

„Odpovídá to principům rovnosti - neznevýhodňování žádného ze soupeřících, základním podmínkám fair play sportovních klání i obvyklosti obdobných prezidentských diskuzí ve světě,“ zdůrazňuje Fenič.

Poukazuje na to, že oba kandidáti jsou podle vyjádření samotných kandidátů či jejich lékařů schopni funkci vykonávat. „Ani kandidátům nic nebrání v dodržení této zvyklosti, protože oba dva veřejně potvrdili, že jsou zdraví a plní sil,“ dodal režisér.

Populární režisér Fero Fenič patří k těm, kteří Zemana kritizují. Už před prvním kolem voleb hlásal, že chce změnu. Na svém facebooku uvedl, že by si přál „navrácení důstojnosti českému prezidentskému úřadu“.