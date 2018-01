Namyšlený idiot, co svému otci nesahá ani po kotníky? Brzobohatý se pustil do Zemana, lidem se to ale vůbec nelíbilo

Brzobohatý poděkoval všem lidem, kteří reagovali na má poslední vyjádření k prezidentským volbám – a to ať už s ním souhlasí nebo ne. „Je tedy pravda, že těch nesouhlasných, někdy až zlostných reakcí mi do mailu přistálo poměrně dost,“ uvedl s tím, že někteří se neštítili ani vulgarit. „Je zajímavé, že všechny takto laděné maily měly totožný obsah, který byl zpravidla ukončen invektivy. Nechci tím ale naznačit, že by to měl snad být společný rys voličů Miloše Zemana, kterým je třeba právě podobná prezidentova rétorika příkladem. Ačkoliv by se to na první dojem mohlo zdát, nemyslím si to.“

Je prý přesvědčen, že je i mezi voliči Zemana je spoustu slušných a inteligentních lidí. A to prý je třeba to zcela respektovat a hlavně zdůrazňovat. „Vlastně se mi víc než příčí a vadí mi ta polarizace společnosti na intelektuálské Drahošofily z Prahy a zabedněné Zemanofily z vesnic. Nic takového v reálu vůbec neexistuje. Je to jen mýtus, který je vyvoláván záměrně, aby se v očích voličů mohlo mezi těmito dvěma pseudotábory legálně "střílet" z jednoho na ten druhý,“ myslí si.

To ale Brzobohatý odmítá, podle jeho slov je to v naprostém rozporu s principem demokracie. „Víte, je to zvláštní. Mám několik dobrých přátel rozesetých po celé naší zemi, zejména tedy na Moravě, odkud mi pravidelně přinášejí zprávy o dialozích nad politickými tématy. Občas prý i bývají vyhrocené, kór po pár slivovičkách, ale vždy jsou postavené na vzájemné toleranci a úctě. Lidé ctí postoj a názor toho druhého. Nedemonstrují proti sobě a nestaví barikády. Jen fandí svému kandidátovi a ztotožňují se s ním ze svých vlastních důvodů,“ píše na facebooku.

I proto ho zajímá, kde se objevilo ono hysterického rozřazování? „Kde se vzala tahle epidemie neúcty, disrespektu a škodolibých pomluv? Ať si každý dá teď ruku na srdce a v hloubi své duše se zamyslí nad odpovědí. Já to udělal. Ve světle jasných faktů, nepopiratelné skutečnosti a pravdy, není odpověď zas tak náročné najít. Tím autorem toho všeho je současná hlava státu sama. Fluidum Miloše Zemana je tou neviditelnou látkou, která se rozpustila do nálady našeho národa. Má obdivuhodný dar exceletně a naprosto přesvědčivě fabulovat svou vlastní verzi pravdy, které je díky jeho autentičnosti skoro nemožné nevěřit. A u toho ještě působí dojmem, že hájí zájmy obyčejných lidí. Dávno už lidé zapomněli, co Miloš Zeman o obyčejných lidech prohlásil v roce 1992, kdy tvrdil, že třetina národa je mentálně zaostalá,“ připomíná Zemanova slova.



Je to právě Zeman, který podle něj své názorové odpůrce označuje za imbecily či idioty. „Obecně vzato, Miloš Zeman všemi lidmi pohrdá. Obyčejnými neobyčejnými, normálními nenormálními, mrtvými či živými. Bez sebemenší špetky respektu a úcty k druhým lidem se vyjadřuje na adresu nejen svých kritiků způsobem, že musí rodiče svým dětem zacpávat uši. To potom motivuje i rétoriku celého hradu, bulvárních deníků, jejichž informace, díky jejich zištné loajalitě vůči jeho osobě, Zeman staví nad poctivou investigativní žurnalistiku. To následně deformuje smýšlení některých lidí, kteří jeho výrokům naslouchají, což má vliv na jejich chování a chování jejich dětí, kteří v drzosti a hulvátství tak vidí vzor,“ varuje hudebník.

Nesouhlasí proto s argumentem řady fanatických příznivců Miloše Zemana, že zkrátka jen říká NATVRDO, co si myslí. „To je ten největší omyl. On jen velmi atraktivním a peprným způsobem předkládá lidem, co by si měli myslet oni sami. Místo nepohodlných pravd, vyslovuje jen ty pohodlné a skutečnost či fakta například o financování jeho kampaně NATVRDO nevysvětlí a neobjasní. Proč taky. On námi všemi totiž opovrhuje a je mu jedno, že máme svaté právo to vědět,“ myslí si Brzobohatý.

Svou kampaň nekampaň prý staví jen na tom, s čím vlastně každý Čech vnitřně souhlasí. „Stop ilegálním imigrantům!" „Ačkoliv jsem přesvědčený o tom, že se k celé věci musí přistupovat s patřičnou dávkou humanismu, tak přece nikdo z nás nechce v naší zemi nepřizpůsobivé muslimy. Takové, kteří by pohrdali naší kulturou a snažili by své okolí přizpůsobit sobě, místo toho, aby tomu bylo naopak. Ale to se neděje a dít nebude! A lživě spojovat tohle téma s panem Drahošem a negativistickou kampaní proti němu, je bez urážky, ubohost. Navíc, tohle NEOVLIVNÍ nikdo z nich! Nemá na to z pozice prezidenta pravomoc. O tom rozhoduje vláda a ta je beztak zcela protiuprchlická,“ zdůrazňuje.

Zmiňuje také, že to není tak dávno, co jsme jako národ získali svobodu, a tak si ji, na rozdíl od jiných západních evropských zemí, snažíme chránit.. „V téhle panice nás ale nikdo neuklidňuje. Miloš Zeman svými postoji té panice jen napomáhá. Není z něj cítit klid a odvaha, že je třeba k tomuto problému čelit se vztyčenou hlavou, rozvahou a rozumem hrdého státníka. Svým xenofóbním postojem jen rozšiřuje nenávist. A jak se učí už každé malé dítě ve škole, nenávist za celá pokolení lidské existence nevyplodila nikdy žádné dlouhodobé řešení. Miloš Zeman zase raději nálepkuje a rozděluje společnost na vítače a ty takzvaně zodpovědné vlastence. Nic z toho ale reálně neexistuje! Lidé v naší zemi takhle rozděleni nejsou, jen si to někteří o sobě a ostatních, díky Zemanově heslům, myslí. Všichni si chceme zachovat svou národní autenticitu, ať už skrze militantnější či pacifičtější filozofii. Extremistické a rasistické devianty však nepočítám ani do jedné z nich. Ti patří do odborné péče doktora Chocholouška,“ nebere si servítky umělec.

Zeman se prý lidem snaží namluvit, že jsou buď antizemanovci či antidrahošovci. Pražská kavárna či obyčejní lidé. Intelektuálové či zaostalci. „Nejsme ani jedno z toho, pane prezidente! Jsme všichni Češi!“ vzkazuje Zemanovi Brzobohatý. „Češi, kteří ačkoliv mají několik vroubků na vlastním svědomí z minulosti, stejně jako každý chybující člověk na zemi, jsou v hloubi duše stále tím Masarykovským záměrem a snem o národu slušných a sebevědomých lidí. Jsme země skutečných a opravdových hrdinů skrz naskrz historií, kteří byli ochotni za čest tohoto národa položit vlastní životy. Jsme země vědců, jejichž objevy ovlivnily moderní vývoj naší doby. Jsme země hudebníků a dalších umělců a osobností, kteří byli a dodnes jsou vzorem pro celý svět. Jsme země s nenapodobitelným smyslem pro humor. Ostatně, svědčí o tom i výsledky minulých prezidentských voleb,“ myslí si.

Ani Drahoše ale nechce stavět na piedestal. „Já nevím, zda by se v budoucnu tak, jako Miloš Zeman, nechoval i Jiří Drahoš. Možná. Já z něj nedělám spasitele a mesiáše. Vycházím z jeho programu, který jsem podrobně prostudoval. Osobně ho navíc ani neznám. Ale to neznám ani pana Zemana. Troufám si zkrátka jen tvrdit, že na rozdíl od Zemana, Drahošovi věřím. Věřím, že bude slušný, čestný a pravdomluvný. Věřím mu, když říká : "Budu usilovat o to, abychom žili v zemi, kde je slušnost a respekt jednoho k druhému samozřejmostí". Jeho fluidum o tom totiž jasně napovídá. Jeho projev i zásady, které zastává, rezonují s mou představou o českém prezidentovi,“ vysvětluje.

A proč to vše vlastně všechno Brzobohatý psal? „Pro pár chronických haterů, kteří se dost možná ani neobtěžovali četbou předchozích řádků, asi zase jen to, že jsem namyšlený idiot, co svému otci nesahá ani po kotníky a přitom rozdává rozumy. Pro všechny ostatní rozumné lidi, kteří byli ochotni těch pár odstavců dočíst až sem, potom snad jen jedno jednoduché poznání. Nenechme se nikým rozdělovat a nálepkovat. Ať volby dopadnou jakkoliv, važme si i dál voličů Miloše Zemana, kteří nechtějí změnu a z jakýchkoliv důvodů mu důvěřují. Stejně tak respektujme voliče Jiřího Drahoše, kteří mají touhu po znovuzrození důstojného vzoru Českého prezidenta, ze kterého slušnost, pokora a respekt budou opět základními stavebními kameny našich rozprav, dialogů a společného soužití. Nemusíme se držet svorně za ruce, ale neplivejme si vzájemně do tváří. Jsme Češi,“ vzkazuje na závěr.