VIDEO: Chceme na Hrad Miloše, statečného zbrojnoše. Kontroverzní zpěvačka zveřejnila nový song

S ohledem na postoje Žižkové jistě není překvapením, že před druhým kolem prezidentské volby podpořila stávající hlavu státu Miloše Zemana. „V srdci naší zemičky, sešel se svět celičký a určil na poradě, kdo že má být na Hradě. Zástup osmi trpaslíků spolu kráčí v jednom šiku, Zeman jim tu překáží, takže se snaží,“ pěje Žižková v písni „Zeman na Hrad“.

zdroj: YouTube

„Už jdou borci - Pražáci, zdvořilí jsou slušňáci. Zbaběle jdou do boje s vozejkem hnoje. Z jedné pražské kavárny valí se ven sprosťárny, buran, hulvát, ožrala není žádná pochvala. Všichni v čele s profesorem hází špínu jedním sborem, nesou v pytlích do boje zásobu hnoje,“ pokračuje Žižková s odkazem na osm Zemanových soupeřů z prvního kola – v čele s Jiřím Drahošem.

„Už jdou borci - Pražáci, zdvořilí jsou slušňáci. Zbaběle jdou do boje s vozejkem hnoje.“ opakuje refrén Zemanova fanynka. „Už se chystá debata, Drahoš do ní nechvátá. Když otázka přistane, profesor už nevstane. Neví, co se kolem děje, marně hledá u přítele, v apatyce nekoupí, ten, kdo je hloupý,“ kritizuje Zemanova soupeře pro druhé kolo Žižková.

„Chceme na Hrad Miloše, statečného zbrojnoše, trpaslíci zalezte, na Hrad nelezte,“ vzkazuje Žižková v písni, která se objevila na Youtube, kde ji za dva dny vidělo více než 16 tisíc lidí.