Troška, Hůlka, Geislerová, Emmons, Šteindler. Koho podporují známé české tváře?

Mezi skalní příznivce a přátele současné hlavy státu dlouhodobě patří muzikant František Ringo Čech. Ten byl v minulosti poslancem za tehdy Zemanovu ČSSD. V loňských sněmovních volbách byl zase celostátním lídrem současné Zemanovy strany SPO. Nynějšího prezidenta podporují i další hudebníci. Jedním je autor populárních popových hitů Michal David. Druhým je muzikálová hvězda Daniel Hůlka.

Zeman má podporu i mezi filmaři a herci. Volit ho bude například režisér populárních hoštických komedií Zdeněk Troška, který v minulosti podporoval například sociální demokracii. Svůj hlas mu dá i herec Ivan Vyskočil, známý glosátor české politické situace. Rovněž pro Zemana je rozhodnut někdejší fotbalový reprezentant a hráč pražské Slávie Ivo Knoflíček.

A kdo ze slavných osobností chce změnu a přál by si na hradě Jiřího Drahoše? Velkou podporovatelkou bývalého šéfa AV je Aňa Geislerová. Populární herečka sdílí na svém facebookovém profilu všemožné podpůrné statusy a fotografie a zdá se, že jí kandidatura Jiřího Drahoše opravdu nadchla. Geislerová to v komentářích občas schytá. „Je to neslušné a hodně okázalé“ dozvěděla se například. Zdá se ale že si z toho nic nedělá a podporu Jiřímu Drahošovi vyjadřuje dál. I zpěvačka Monika Absolonová by ráda vyměnila nájemníky na Pražském hradě. Na svém facebooku uvedla, že v druhém kole bude volit Drahoše.

Trojnásobná olympijská medailistka z Pekingu Kateřina Emmons je též pro Drahoše, když si svůj facebookový profil ozdobila jeho plackou. I populární režisér Fero Fenič chce změnu. Na svém facebooku uvedl, že by si přál „navrácení důstojnosti českému prezidentskému úřadu“. Stejně bude volit i ředitel divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Ten na svém facebooku píše, že Drahoše podporuje od začátku a bude pro něj hlasovat i v druhém kole. „Celá republika dala jasně najevo co chce. Kromě Prahy, všude vyhrál Zeman. Je to jasný argument“ píše mu sice jeden z uživatelů a nezapomene při tom na patřičný počet vykřičníků, Hrušínský je už ale dávno rozhodnut.

Velkým Drahošovým podporovatelem je i populární humorista Milan Šteindler. Ten dokonce sčítání prvního kola sledoval přímo v Drahošově štábu a jeho facebookový profil naznačuje, že Drahošovi fandí opravdu ze všech sil. Pod jedním ze statusů mu ale jistá dáma píše, že „bude volit Zemana a ne maskota pražské kavárny“. Šteindler jí děkuje za názor a dodává, že on je ale z kouřimské hospody.