Jde o zdraví! Stát nás omezuje! U Jílkové se zvedli diváci ze židle, tématem bylo kouření

Pod pokutou je také zakázáno kouření na zastávkách hromadné dopravy a dalších veřejných prostorech. Součástí zákona je také vymezení odpovědnosti provozovatelů za podnapilé osoby. Proti zákonu brojí zejména majitelé zařízení, protože si stěžují na úbytek zákazníků. Poslanci chtějí příští týden předložit novelu zákona, která by měla přísný zákon zmírnit.

Mezi diskutujícími, kteří přijali pozvání do pořadu České televize Máte slovo, byl místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a Jindřich Vobořil (národní protidrogový koordinátor). U stolečků také stáli jeden ze členů projektu Kuřačky.cz Martin Vejmola, spolumajitelka hospody Monika Hrubá a odnaučený kuřák Martin Vrtiška.

"Zákon přináší totalitu," uvedl Vejmola na začátku debaty. "Já osobně jsem nekuřák. Mohl bych být spokojený, ale jde mi o zájmy ostatních. Je to o svobodě volby," vysvětlil, proč se pere za práva kuřáků. Předseda Sněmovny Vondráček však namítl, že zákon není primárně o zákazu kouření. "To není zakazování kouření. To je o ohleduplnosti. Takový je smysl zákona. Je tu nárok na zdraví. Kuřáci mohou kouřit doma, ale nemůžou kouřit tam, kde by mohli ubližovat druhým," míní poslanec hnutí ANO.

Jindřich Vobořil v diskuzi uvedl, že původně on sám navrhoval mírnější podobu zákona. "Původně jsem navrhoval zákaz kouření na místech, kde se podávají teplá jídla," popisoval svou verzi návrhu zákona protidrogový koordinátor. "V nějaké chvíli se však vláda rozhodla tak, že 70 % lidí si přeje plošný zákaz," řekl Vobořil, proč se vláda rozhodla přijmout přísnější verzi zákona. To se však nelíbí Monice Hrubé. "Nevšimla jsem si, že by mi stát přispíval na mou hospodu. Ale už vůbec nechci, aby mi stát zasahoval do mého podnikání," rozohnila se spolumajitelka hospody.

"Ochrana zdraví je prioritou této země. Zkuste být, kuřáci, ohleduplní vůči nekuřákům," volá poslanec Vondráček. Na jeho stranu se přidal vyléčený kuřák Martin Vrtiška. "Ten zákon mi pomohl k tomu, abych se rozhodl přestat kouřit. Bylo mi trapně odcházet od oběda, večeře, od přátel," uvedl odnaučený kuřák. Z publika mu však kontroval majitel hospody. "Investoval jsem statisíce korun na ventilace, abych splnil požadavky na oddělené místnosti pro nekuřáky, jak to požadoval dřívější zákon. Teď je mi to k ničemu. Ty peníze mi už nikdo nevrátí," upozornil hospodský.

Marek Benda jakožto kuřák s těmito argumenty souhlasí, proto navrhne novelu zákona, která by měla pro kuřáky a hospodské přísný zákon zmírnit. "Majitel si rozhodne sám, jestli chce kuřárnu. A pokud by se jednalo o menší hospodu, kde se podává jen alkohol, tak by mělo být i na něm, zda takovýto podnik bude kuřácký celý," popsal Benda možnou úpravu zákona. "Kdyby se ten zákon projednával teď, tak bych s vámi souhlasil," přikyvoval Bendovi národní protidrogový koordinátor Vobořil.

Benda také připomněl, že zákon podle jeho soudu vůbec nepřispívá k tomu, aby kuřáků postupně ubývalo. "Restrikce nevedou ke snížení kuřáků. Kuřáky jsme vyhnali na ulici. To má být příklad pro děti, že všichni kouří na ulici?" zpochybnil ochranu dětí před škodlivým kouřem poslanec občanských demokratů. Monika Hrubá na to konto dodala, že obzvláště lidé v domě, zejména v prvním patře nad hospodou, mají radost, když jim kuřáci kouří pod okny.

"Naprostá většina kuřáků jsou slušní lidé a bordel na ulici nedělají," míní Vondráček. "Kouř do oken? Je to problém, o kterém bychom se mohli bavit a najít nějaké řešení," dodal vzápětí předseda Sněmovny. Podle Bendy jde zkrátka o to, že Česká republika udělala zkrátka chybu a není ochotná si to přiznat. Narážel tím na skutečnost, že v sousedních zemích mají daleko mírnější protikuřácký zákon. "My nemáme nejpřísnější zákon. My máme lepší zákon," uzavřel debatu Vondráček.