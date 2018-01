Nesahejte na to! Kraus poslal politikům hodně důrazný vzkaz

„Jsme v období prezidentských vánic, bude se volit prezident a je diskuze o televizních debatách, kolik jich bude, kde budou a tak dále. Já mám jednoduchý návrh – aby byly dvě. Čtyři jsou hodně a mít každý večer v televizi prezidenty, to je opravdu hodně. Já bych za sebe objektivně a vyváženě doporučoval,a by jednou z těch stanic byla Prima,“ uvedl s tím, že to rozhodně není proto, že pro ni sám pracuje.

„Mám pro vás výbornou zprávu, která mě samotného tak zaskočila svým pozitivním obsahem, že jsem si ji musel nejen přečíst, ale i ověřit,“ přešel Kraus na jiné téma. Šlo o zprávu o tom, kde je dobré prostředí pro inovace a start-upy. A to nejen legislativně, ale i s ohledem na příležitosti. „My jsme se umístili na desátém místě na světě. Porazili jsme Německo, Rakousko, Izrael a řadu dalších zemí,“ pochvaloval si moderátor.

„Jde o prostředím, ne výsledky. Tam máme ještě co dohánět,“ posteskl si. „A pokud jde o inovativní příležitosti pro autonomní auta, tedy auta, co budou řídit sama, tak jsme třetí v Evropě. Nemohl jsem tomu věřit, tak jsem to četl pořád dokola. Jediné, co nám drhne, je rychlost internetového připojení. To nám sráží body,“ vysvětloval Kraus.

Přispěchal také se svým vysvětlením, proč tomu tak je. „Pak mě napadlo, že máme to prostředí tak ideální, že doteď nikoho nenapadlo se s ním zaobírat. „Ani Parlament, ani politiky. Tak já bych je jenom chtěl poprosit – nesahejte na to,“ dodal moderátor.