Absolonová napsala, že už Zemana za prezidenta nechce. A jeho voliči jí to pořádně spočítali

Krasné ráno! Tak dnes začínají prezidentské volby... moc si přeju změnu k lepšímu. Myslím, že prezident by měl být vlídný, zdravý, kultivovaný a rusi umět spojit lidi!!! Mám dojem, že ani jedno z toho náš stávající prezident není. Nechci, aby nás náš prezident rozděloval a třídil a hlavně kdekoho urážel... tak držím pěsti, ať je to kdokoliv nový, až je to dobrá volba pro nás všechny,“ uvedla už v pátek na facebooku zpěvačka.

Jenže jak posléze prozradila, tato slova mnohé popudila. „Když jsem psala v pátek, že začínají prezidentské volby, strhla se pod mým statusem obrovská diskuse. A v některých případech byla opravdu hrozivá. Což se tady často neděje. O to víc mě to překvapilo a mrzelo...“ postěžovala si Absolonová.

Poukázala na to, že jde o její stránku, kde píše svoje pocity, zážitky a postoje… „Pár lidi mi doporučilo, ať zpívám a hraju a nekomentuju politiku. Můžu se zeptat, proč bych nemohla komentovat politiku? Ano, nejsem politolog, ale žiju v této zemi stejně jako vy...Navíc jsem svůj názor vyjádřila slušně. Víte, kolik lidi, kteří neumí zpívat, neumí hrát, nikdy nestáli na jevišti, hodnotí umělce? 90%! Tzn. nemají právo se vyjádřit? Maji. Naštěstí!!!“ uvedla zpěvačka.

Podobné je to podle ní třeba i ve sportu. „Kolik lidí kritizuje sportovce a přitom jediný sport, který aktivně provozují, je gaučink. A mají nebo nemají právo? Maji... takže prosím akceptujte odlišné názory. A pokud ne, tak mám prosbu - už nevyhledávejte tuto moji stránku, protože jinak vás zase naštvu, a to je zbytečný se rozčilovat. Tak tomu můžete předejít¨,“ vzkázala podobným „kritikům“.

Zároveň poděkovala všem za jejich názor, i když byl opačný ale napsaný slušně. „Každý máme právo volby. Nejen při prezidentských volbách, ale i v životě... a já si vybrala, že chci být šťastná a to jsem v případě, že jsem svá a upřimná...A to i v případě, že to pro někoho je neskousnutelné. Nebudu předstírat, že jsem někdo jiný, než jsem, že mám jiné názory než jaké mám, jen aby mi to v očích některých z vás pomohlo. To neumím a nechci umět,“ trvá na svém názoru Absolonová.

Zpěvačka také pogratulovala voličům Miloše Zemana k vítězství v prvním kole a i voličům Jiřího Drahoše ke 2. místu. „Já budu v příštím kole volit pana Drahoše,“ dodala Absolonová.