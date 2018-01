Kompro na Drahoše? Investigativní novinář Kmenta prozradil, co zjistil od zpravodajců

Kmenta uvádí, že o dezinformační akci, která se připravuje, poprvé slyšel už v létě 2017 od jeho zdrojů ze zpravodajské komunity. „Drahoš se zřejmě o tajné akci Zemanových příznivců také dozvěděl, a proto o nebezpečí ovlivnění voleb začal veřejně mluvit. A koncem listopadu 2017 se kvůli tomu sešel dokonce s tehdejším dosluhujícím premiérem Bohuslavem Sobotkou, což pak oba v médiích potvrdili. Drahoš měl obavy, že na ovlivňování voleb se prostřednictvím dezinformací podílejí i zahraniční tajné služby,“ připomíná.

Pozoruhodné podle něj bylo, jak to tehdy rozhodilo prezidenta Miloše Zemana, který v reakci na adresu Drahoše prohlásil, že buď disponuje vlastní tajnou službou, nebo se na sebe snaží upozornit šířením konspirací. „Pravda ovšem je, že civilní kontrarozvědka BIS jen oficiálně oznámila, že 'nemá závažné informace o tom, že by cizí zpravodajské služby nezákonně ovlivňovaly volby'. V překladu to znamená, že tyto informace nejsou potvrzené. Nicméně tím, že se chystá kompromitující a vyfabulovaný dokument na Drahoše, se podle mých informací tajná služba BIS zabývala a prověřovala to. Měla totiž podobné varovné signály, jaké pak obdržel Drahoš,“ píše Kmenta ve svém příspěvku (celý je dostupný zde). .

„Podle informací, které se ve zpravodajské komunitě šířily, měly falzifikáty údajně vykazovat vysokou hodnotu věrohodnosti, takže by zmátly širokou veřejnost. 'Že jde o padělek, by vyšlo najevo až po několika dnech či týdnech šetření. Jenže to už by bylo pozdě a volby by to ovlivnilo,' řekl mi k tomu zpravodajský zdroj,“ uvádí novinář.

Poukazuje na to, že Drahošovi se nelze divit, že si dezinformační kampaň proti své osobě spojil i s ruskými tajnými službami. O podobných komprominujících materiálech totiž začaly referovat pro-kremelské dezinformační weby.

Další zprávy se týkaly Drahošovy údajné spolupráce s StB. „Drahoš už dříve uvedl, že nebyl spolupracovník StB. A zveřejnil čisté lustrační osvědčení. Badatelé, kteří svazky StB prověřovali, uvedli, že šířící se informace jsou falešné. Stejně tak lživé jsou tedy i zprávy o tom, že by se v nich psalo o sexuálních úchylkách či krádežích patentů,“ připomíná Kmenta, který se problému detailněji věnuje na facebooku.

Právě kvůli tomu všemu Kmenta voličům vzkazuje: „Nadcházejících čtrnáct dnů předvolební prezidentské kampaně proto vážně uvažujte a debatujte jen nad ověřenými zprávami. Zprávami od pro-kremelských webů, které mohou přejímat a šířit třeba také 'barrandovská či parlamentní' média, prosím neberte tak vážně. Mají své poslání a zadavatele.“

Mluví také o tom, že se „ocitáme v centru hybridní války, kterou vede Rusko nikoli s použitím střelných zbraní a tanků, nýbrž s pomocí internetu a falešných zpráv, které mají změnit rozhodování lidí – zejména pokud jde o volby.“