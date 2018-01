Ukrajinská aktivistka bude za útok na Zemana vyhoštěna

Neumíte si život bez steaku představit? Co se stane s vaším tělem, pokud budete jíst jen maso?

Čeká ji také roční vyhoštění ze země. Aktivistka hnutí Femen uvedla, že se cítí být nevinná. Novinářům to sdělila advokátka aktivistky Lucie Hrdá. Rozsudek je pravomocný.

"Bez ohledu na to, že se cítí nevinná, tak aby se dostala co nejdříve domů, akceptovala rozhodnutí soudu," řekla novinářům Hrdá. "Přijala rozhodnutí na rok vyhoštění a na rok podmínku," dodala. Advokátka doplnila, že Diašová má tři dny na to, aby opustila Českou republiku. Za trestný čin výtržnictví jí hrozily až dva roky vězení. Verdikt vynesl Obvodní soud pro Prahu 5.

Žena mínila protest jako pokojný, nikomu nechtěla ublížit. Podle jejího názoru by čeští občané mohli opakovaným zvolením Zemana ohrozit suverenitu českého státu, protože současný prezident je ve vleku ruského prezidenta Vladimira Putina, řekla už dřív její obhájkyně. Žena se v pátek k Zemanovi vrhla s výkřiky "Zeman, Putin's slut" (Zeman, Putinova děvka), stejné heslo měla napsané na těle.

Diašová byla od pátečního odpoledne v cele předběžného zadržení, kde mohla podle zákona zůstat maximálně 48 hodin. Kriminalisté případ vyšetřovali ve zkráceném případném řízení, což podle trestního řádu znamená, že žena nebyla obviněna.

O tom, jak dlouho svůj čin plánovala, nechtěla Diašová mluvit. Podle některých komentářů její akce mohla vzbudit sympatie k Zemanovi. Diašová s tím však nesouhlasí. "Byla bych velmi zklamaná, kdyby to Zemanovi ve volbách pomohlo. Nevím, jak by se to mohlo stát," řekla.