Dahlgren spáchal ve věznici sebevraždu

Mluvčí hradecké krajské policie Alena Kacálková ČTK řekla, že ve věznici Valdice vpodvečer zemřel vězeň a policii byla událost nahlášena na linku 158. "K totožnosti mrtvého se nebudeme vyjadřovat. Na místě je výjezd kriminalistů a vše vyšetřujeme," uvedla. Dodala, že bude provedena pitva. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová ČTK potvrdila, že v jedné z věznic zemřel odsouzený. "Případ je nyní předmětem vyšetřování. Bližší informace do ukončení vyšetřování nebudeme komentovat," dodala.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby mladý Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy paké rozhodly o jeho vydání do ČR. Dahlgren, původem z Kalifornie, se v České republice nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.

Američan se již při pobytu ve vazební věznici pokusil pořezat břitem, poté se strážci pokusil vytrhnout obušek. Dahlgrenovi pak strážci dali pouta a Dahlgren následně skončil na psychiatrickém oddělení vazební nemocnice. Dahlgren podle zprávy z vazební věznice řekl, že se nechtěl zabít, ale snažil se o vyventilování naštvanosti, tehdy prý uvedl, že se nic podobného už nebude opakovat.

Dahlgrenovo úmrtí není první sebevraždou doživotně odsouzeného vězně ve Valdicích. Například v září 2010 svůj život ve Valdicích ukončil takzvaný lesní vrah tří lidí Viktor Kalivoda.

Kdo ke Kevin Dahlgren?

Jeden z nejhorších zločinů posledních let v ČR spáchal tehdy dvacetiletý Američan Kevin Dahlgren 22. května 2013 v brněnské městské části Ivanovice. Povraždil všechny čtyři členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Dahlgren, původem z Kalifornie, se v České republice nějakou dobu živil jako učitel angličtiny, zavražděná žena byla jeho sestřenicí.

Bezprostředně po vraždách odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl v USA v květnu 2013 zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. České úřady požádaly o jeho vydání, trvalo ale více než tři roky, než se Dahlgren ocitl před soudem v ČR. Vydání ze Spojených států se Dahlgren snažil bránit u řady soudů, včetně Nejvyššího. Nikde ale neuspěl a koncem srpna 2015 byl dopraven do České republiky.

Ihned po příletu do ČR byl Kevin Dahlgren umístěn do vazby, kterou soudy několikrát prodloužily a odmítly i jeho návrh na propuštění na kauci. Poté, co psychiatrický posudek prokázal, že Dahlgren byl v době činu příčetný, začalo v květnu 2016 projednávání případu před Krajským soudem v Brně. Ten Američana koncem července 2016 poslal na doživotí do vězení, rozsudek pak potvrdil loni v březnu také olomoucký vrchní soud, když odmítl Dahlgrenovo odvolání.

Dahlgren ještě loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Čtyřnásobná vražda z Brna, kterou Dahlgren spáchal, patří k nejhorším podobným případům v posledních dvou dekádách. Více obětí na jednom místě si vyžádala jen v únoru 2015 střelba v restauraci Družba v Uherském Brodě, kdy pachatel zabil osm lidí a poté i sám sebe. Čtyři oběti pak měla také střelba na rodinné oslavě v Petřvaldu na Karvinsku v březnu 2009 (také tehdy nakonec spáchal střelec sebevraždu), v září 2011 pak zavraždila žena v obci Široký Důl na Svitavsku své čtyři děti ve věku dva měsíce až osm let; u soudu dostala doživotí.