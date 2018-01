Kraus šokuje: Mám chuť volit Zemana, když to tak poslouchám

„Myslím, že teď nás čeká daleko větší zábava, než byl Silvestr – volba prezidenta republiky, tedy její první kolo. Trošku mě znervózňuje, že se odehrává to, co bylo už před parlamentními volbami. Je to volba prezidenta, každý máme jiný názor, jiné gusto, jinou chuť. Ale kolem toho lítají na sociálních sítích, ve společnost a i v médiích hesla jako 'kdo budete volit Zemana, vymažte se z mých přátel',“ spustil na úvod své show moderátor.

Kraus přiznává, že s něčím takovým nesouhlasí. „To mě popuzuje a v ten okamžik mám chuť volit Zemana, což by u mě bylo velké překonání. Leze mi to na nervy. Asi tak, jak mi lezou na nervy média, která se tváří, že ne, že si můžu volit, koho chci, ale že pokud nebudu volit toho, koho mi nenápadně podstrkávají, že jsem blbej, vadnej, poškozenej. No to ne, to jaksi v demokracii nejde,“ postěžoval si.

„Já vím sám, jak se sebou musím zápasit, abych přijal rozhodnutí druhých lidí, která se mi zdají dennodenně špatná. Tady dlouhou nejde nic podle mě, přátelé, a já to denně překonávám. A rád, protože je to pořád lepší, než všechno, co tady bylo předtím. Naučme se v té demokracii, že nebudeme všechny přesvědčovat a že když ho přesvědčíme, tak je dobrej. Ne, naučme se ho respektovat. Takže já vám dám jenom jedno doporučení – volte si, koho chcete, já to rád přijmu,“ vyzval všechny Čechy Kraus.