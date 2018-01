Známý sportovec je zděšen: Chcete volit Milouše? Zvažte to, Zeman by mohl dalších pět let urážet půl národa

„Říká se, že zdraví a svoboda jsou nejdůležitější věci, to první vám nezaručím (sám jsem loni pochopil jak důležité je), tomu druhému však můžeme jít společně naproti. Fakt, že se o těchto věcech s váma dělím jako jeden z mála sportovců, ponechme prosím stranou, prostě to tak je… A ať se vám to líbí nebo ne..(můžu si to dovolit, za což jsem vděčnej, protože ne každý má tuto možnost),“ uvedl na úvod český silniční cyklista.

König poukazuje na chování Miloše Zemana. „To, že momentální rezident je jaký je, je fakt, se kterým až do voleb nic nenaděláme (naštěstí jsou za rohem), byl demokraticky zvolen a nikdo by za to neměl být hanoben, nálepkován nebo označován za prase či vesňana. Lidé, kteří ho volili proto měli své důvody. Ovšem co nastalo po jeho zvolení, zklamalo nejednoho jeho voliče a vyslechl jsem spoustu lidí co mu dali šanci a tu už prý od nich podruhé nedostane a to z jediného důvodu. Tím důvodem je jeho naprostá nevyzpytatelnost, se kterou vykonává funkci prezidenta. Ano tu funkci, která by měla v lidech probouzet to dobré já. Ne to zkažené, negativní a prohnilé se kterým občas bojujeme my všichni...“ nebere si servítky sportovec.

Sám pak naznačil, komu dá v blížících se volbách stav. „Není pro vás asi překvapením, že pro mě osobně je právě Michal Horáček ztělesněním člověka, který by mohl vykonávat prezidentskou funkci. To proto jsem se ho už tenkrát rozhodl podpořit na jeho cestě s vědomím, že mi to daj někteří pěkně slíznout. Mě to za to ale stálo. Nikdy jsem toho nelitoval. Pamatuji si přesně, když jsem jako kluk koukal na 13. komnatu o M. Horáčkovi a totálně mě zaujala vášeň s jakou mluvil o umění, o psaní, o písních, o vzdělání, o hazardu a vůbec o svým už tenkrát neuvěřitelným životě,“ zavzpomínal König.

„Zkrátím to - s jeho zvolením bychom dostali do čela charisma, motivaci, výzvu, směr, pochopení, influencra, pečovatele. A toto přesně chci. Chci prostě pozitivního člověka s postojem a nadhledem sobě vlastním. Člověka, co ne jenomže nenasere půl republiky, jen co se ukáže v TV, ale té půlce ukáže přesný opak. Že stojí za to argumentovat, že stojí za to na sobě tvrdě pracovat, i když je zrovna můj den dost na ho... v telce dávaj ordinaci a v aréně Soukupa. Že stojí za to nebýt lhostejný k druhým a pomáhat druhým. Že stojí za to být trpělivý, vstřícný a hlavně zdravě sebevědomí,“ píše na svém facebookovém profilu cyklista.

Lidé by podle něj měli volit, koho uznají za vhodné – kromě současné hlavy státu. „Přátelé je to jen na nás, budu rád když dáte Michalovi hlas, budu rád, když dáte hlas komukoli jinému, jen u toho Milouše si to prosím ještě dvakrát zrekapitulujte, zda-li on je opravdu ten, který by měl dostat vaši důvěru a být vaším prezidentem. Dalších pět let urážet půl národa, neplnit sliby, lhát a obklopovat se lidma se kterýma, se kterýma na pivo fakt nechceš...Česká republiko, buď silná!“ vzkazuje na závěr.