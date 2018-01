Jeden by řekl, že je Horáček blázen. O Zemanovi mluvit radši nebudu, mám úctu ke stáří, tvrdí Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý označuje blížící se prezidentské volby za další podstatné volby, jejichž výsledek určí na další roky nejen náladu naší země. „Vzhledem k mé minulé iniciativě dělit se s vámi o své politické názory, v touze pomoct odmlžit pravdu a následně ve světle výsledků posledních parlamentních voleb jsem získal pocit, že jakákoliv má další angažovanost v podobných věcech je jen slabým šepotem do tmy. Nicméně spoustu rybářů by mi dala za pravdu, že vytrvalost růže přináší, a tak jsem se rozhodl k prezidentské volbě něco málo napsat,“ vysvětluje na sociálních sítích hudebník.

Přiznává také, že ze všech kandidátů zná pouze jediného opravdu dobře osobně. „Je jím Michal Horáček,“ říká. Vzpomíná na to, jak s ním v minulosti spolupracoval na různých projektech. „Asi ten největší z nich byl koncert Hapka žije 2 v O2 Areně v roce 2016. Michal měl v té době už zveřejněnou kandidaturu, což nás, všechny zúčastněné umělce trochu odrazovalo, jelikož jsme nechtěli být součástí žádné kampaně, ale chceme se jen poklonit dílu Petra Hapky. Michal chtěl to samé a tehdy slíbil, že do toho žádné "prezidentské proslovy" tahat nehodlá. Slovo dodržel,“ uvádí Brzobohatý.

Poukazuje na to, že Michal Horáček dodržel své slovo vždy. „Mnozí mu v současnosti vyčítají jeho někdy trochu teatrální projevy nebo že své proklamace častokrát nepřirozeně prožívá. Ale musím říct, že to je prostě on. Takový vždy byl. Když jsme mluvili o textu nebo vyznění kterékoliv písně, a potom jsme ji následně ve studiu nahrávali, byl vždy velmi emocionálně expresivní. Výbuchy nadšení a euforie z dobře zazpívané fráze nebo zahraného sóla střídaly stavy zoufání si nad žalostnou a nevěrohodnou interpretací jeho geniálních textů. Jeden by si řekl, že je to blázen, já říkám, že je to zarytý umělec až do morku kostí, který svým dílem naplno žije. V opravdovém umění všechno, co je polovičaté nebo se dělá na půl plynu, nemá šanci uspět. Alespoň ne dlouhodobě. Jeho energie byla vždy velice inspirující a jeho nasazení často pro ostatní velmi vysilující. Je to maximalista, který se zabývá každičkým detailem, dokud si není jistý, že ze sebe odevzdal vše, co mohl,“ popisuje uchazeče o hrad hudebník.

Brzobohatý přiznává, že nebyl z Horáčkovy kandidatury nadšený. „Měl jsem pocit, že jako umělec je pro naši zemi daleko užitečnější, než jako prezident, ale když ho v poslední době čím dál tím víc pozoruji ve všech možných prezidentských debatách, dělá na mě ze všech uchazečů nejlepší dojem. Je přímý, uvolněný, charismatický a ve všech názorech a postojích zcela srozumitelný. Zároveň si ale ponechává mnohé ze své urputnosti a odhodlanosti. Velké plus je i jeho naprostá nezávislost,“ myslí si zpěvák.

Jako prezident by se mu prý líbil ze všech kandidátů nejvíc. „Ano, pan profesor Jiří Drahoš je velmi milý, elegantní a jistě by prezidentskému úřadu dokázal vrátit onu už dlouhá léta ztracenou noblesu, ale na rozdíl od Michala Horáčka mu na můj vkus schází ta patřičná dávka sebevědomí a rozhodnosti. Ne vždycky dokážu číst v jeho odpovědích. Mirek Topolánek je zase sice od pohledu sympatický ogar z Valašska, ale bohužel si sebou nese jistou pachuť ne zcela lichotivé minulosti, která bohužel ještě stále rezonuje v uších společnosti. Na adresu současné hlavy státu se vyjadřovat nebudu, jelikož mám úctu ke stáří. Všichni ostatní jsou, bez urážky, v mých očích tak trochu do počtu,“ shrnuje.

I proto je jasné, komu svůj hlas odevzdá. „Zkrátka a dobře, má volba bude tedy velmi osobní. Vložím svou důvěru do člověka, o kterém jsem přesvědčen, že je to pro naši zemi ta nejlepší možná volba. Držím Vám palce Michale. Můj hlas máte. Zlomte vaz,“ dodává Brzobohatý.