Morávková, Hanák, Hrušínský či Šteindler. Komu dají v prezidentské volbě hlas známí herci?

„Chtěla bych podpořit pana profesora Drahoše. Vůbec se osobně neznáme, ale podle toho, co vidím kolem sebe a čtu, je to člověk, který je vzdělaný, kultivovaný, slušný a má úroveň. Je to člověk, který má dlouhodobé renomé jak profesní, tak lidské. Proto má pan profesor Drahoš moji podporu,“ vysvětluje na videu herečka a moderátorka Dana Morávková.

Její slova ocenil i sám Drahoš. „Dana Morávková je žena, která má můj respekt pro svoji profesionalitu, množství rolí, které ztvárnila, a v neposlední řadě pokoru a šarm, s kterými zvládá náročný profesní život. Dano, vážím si Vaší podpory a děkuji!“ vzkázal jí kandidát na prezidenta.

Drahoše podpořili i další herci, například Milan Šteindler. „Já jsem původně chtěl kandidovat na prezidenta sám, ale můj lékař mi řekl: 'Pane Šteindler, dokud Vy budete pít alkohol a jíst lůj, tak z Vás nebude slušný člověk. Takže mi nezbylo, než přemýšlet o tom, jakého slušného člověka bychom si za prezidenta měli zvolit. A dospěl jsem k názoru, že pan profesor Drahoš takovým slušným člověkem je. No, takhle.. Já myslím, že by to byl slušnej prezident, ne?“ uvedl na videu herec

Přidal se i Pavel Batěk, kterého mohou diváci znát z Divadla na Vinohradech, Národního divadla nebo seriálů Redakce, Ulice, Světla pasáže, Ordinace v růžové zahradě II, Kriminálka Anděl, Obchoďák, První Republika či Labyrint.

„Já se v politice moc nevyznám, ale myslím, že jsem vychovanej k tomu, abych dovedl rozeznat slušnýho člověka od neslušnýho, a pro mě je pan profesor Drahoš velmi slušnej člověk. Chtěl bych...rád bych mu svěřil tento stát, aby tady byl pořádek a vládla nám pravda,“ uvedl herec.

I jeho slova Drahoš náležitě ocenil. „Pavel Batěk v roli Nikoly Šuhaje vyznával svobodu a spravedlnost. V životě ctí stejné hodnoty a já jsem rád, že se rozhodl veřejně podpořit moji kandidaturu. Děkuji, Pavle, Vaší podpory si velmi vážím,“ napsal na sociálních sítích Drahoš.

„Slušnost. Já se to slovo skoro bojím říct, aby se nestalo zanedlouho urážkou, nebo pejorativním označením pro lidi, kteří by chtěli, aby tady panovala slušnost. Já bych si vlastně přál, aby slušný člověk visel.. Teda chci říct, já bych si vážně přál, aby v každé třídě, ba všech školách všem žákům a budoucím generacím visel v rámečku slušný člověk. To je celé,“ uvedl na videu k podpoře Drahoše herec Tomáš Hanák.

„Tomáš Hanák má poměrně svéráznou představu o tom, jak zacházet se slušnými lidmi. Přesto jsem rád, že mě mezi ně počítá. Tomáši, děkuji moc za podporu,“ vzkázal mu Drahoš.

„Přál bych si, aby Česká republika měla prezidenta, který by v lidech probouzel jejich dobré vlastnosti. Prezidenta, který by podporoval vzdělanost národa a byl zárukou svobody a demokracie. Prezidenta, který by podporoval orientaci naší země směrem na západ,“ uvádí ve videu na podporu Drahoše herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský.