Schillerová dělá Zagorku, i Orbánovo zlé Maďarsko svou zprávu OLAF zveřejnilo, zlobí se expert

„Podívejte, mně je ten Babišův designový prasečák a lemurárium celkem ukradené. Už jsem tady psal, že svědkům Babišovým ta tisíckrát omletá kauza nevadí a že těch 50 mega toho chlapa nesestřelí. To už neřeším," přiznal na sociálních sítích Jaroš. Podle něj jsou v tomto případ mnohem horší momenty. „Jasně, Babiš a jeho finanční poradci to nějak šikovně narafičili, aby na papíře splnili podmínky a ty milióny z Bruselu vytáhli. To asi chápeme všichni a vnitřně si to podle mě připouštějí i Babišovi voliči. Jestli to bylo legální nebo ne, to já fakt nedovedu posoudit. Klidně to mohlo být i právně čisté, jen takzvaně neetické, na což u nás většinou kaká pes,“ uvedl s tím, že to by měl vyhodnotit soud.

„Jestli mi něco opravdu vadí, ba přímo naplňuje děsem, tak je to přístup našich slovutných úřadů, zejména ministerstva financí. Nejdřív Schillerová dělá Zagorku, že si musí na to zveřejnění zpracovat právní analýzu, že se musí zeptat OLAFu atd. atd. Pak městské státní zastupitelství přijde s tím, že oni to nezveřejní, že to jen zařadí do spisu. Přátelé, jestli se aspoň závěry té zprávy nedostanou do měsíce na veřejnost a jestli s tím ministerstvo bude dělat cavyky, tak je to pro vývoj naší demokracie horší zpráva než odkloněných 50 mega,“ varuje marketingový odborník.

Situaci v Česku srovnává s podobným děním v Maďarsku. „Vím, že před necelým rokem Maďarsko řešilo přesně takovou kauzu s OLAFem. Abyste věděli, Maďarsko hraje v korupci úplně jinou ligu než my, ta země, i když ji miluju, tak je opravdu morálně dost v ha*zlu a politicky úplně balkanizovaná. Ale i to Orbánovo 'zlé' Maďarsko dokázalo svou OLAF zprávu cca po měsíci trapných scén zveřejnit. Měli strašný průšvih s výstavbou čtvrté linky metra v Budapešti - totální rozkrádačka, obrovské cinklé zakázky pro velké firmy jako Alstom, zřejmě budou muset Unii vrátit 7,6 miliardy korun, bylo to citlivé pro Orbánovu vládu i pro jeho socialistické předchůdce a pro několik starostů Budapešti, prostě mnohem větší a nepříjemnější záležitost než nějaká blbá farma,“ shrnuje problémy Budapešti.

OLAF podle něj tehdy maďarským poslancům napsal, že on o zveřejnění nerozhoduje, že případná publikace je zcela v rukou národních orgánů, což je snadno dohledatelné. „Schillerová a její banda poskoků o tom musí vědět, takže srdceryvné prohlášení MF z minulého týdne, že ministerstvo 'o povolení zveřejnit zprávu požádalo i OLAF', je prostě trapná klička.“ tvrdí Jaroš. „Attila Péterfalvi, šéf maďarského úřadu pro ochranu informací, tehdy prohlásil, že zpráva by se zveřejnit měla, protože je to 'veřejná informace od prvního do posledního písmene,' neboť se jedná o veřejné peníze ze státního rozpočtu a z EU.“

Nakonec maďarská vláda 5. února 2017 zveřejnila kompletní report v angličtině a o pět dní později i v maďarštině. „Samozřejmě to protlačil Orbán, protože cítil, že politicky na tom vydělá, ale lidi dostali to, co chtěli - tedy plný text zprávy bez začerněných míst. Když tohle dokázali zkažení Maďaři, tak od našich úřadů očekávám totéž. Máme přece v čele vlády velikého bojovníka proti korupci a za transparentní stát, ne? Takže MF jistě jen hoří touhou zprávu zveřejnit a aktivně hledá cesty, jak toho i přes překážky dosáhnout. Nebo se pletu? Všimněte si mimochodem, že ono zamítavé stanovisko státního zastupitelství je jen doporučení. Zastupitelství samo zprávu nezveřejní, ale ministerstvo pořád může,“ zdůrazňuje.

A když nezveřejní celý text, mělo by prý poskytnout alespoň hlavní závěry. „Na ty máme jako občani - a poškození - absolutní právo. Soukromě si navíc myslím, že obavy pražského zastupitelství jsou absurdní - vyšetřování nezmaří ani tak to, že detaily zprávy bude znát veřejnost, ale to, že už je jistě dávno zná Babišův tým z ministerstva. Ale dobrá, kdo jsem já, abych vyslovoval takové názory, nechme státnímu zastupitelství jeho nezávislost,“ mysli si Jaroš.

Jedna věc je ale podle něj jasná. „Pokud zveřejnění závěrů brzy neprotlačí náš pan premiér, tak budeme všichni vědět, že je to opravdu křivák non plus ultra. A že naše úřady a demokracie jsou v horším stavu, než jsem čekal. A možná i média. Všimli jste si, že tenhle tajný dokument nějak ne a ne uniknout? Něco mi říká, že kdyby ta zpráva byla o OKD, tak už je třetí den na titulní stránce Lidovek. Ale třeba se pletu,“ rýpnul si Jaroš.