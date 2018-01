Zemana volí tupé stádo? Je to nemocný sprosťák a alkoholik, na Hrad už nepatří, tvrdí John Bok

Boka překvapuje, jaké nálady kvůli volbě prezidenta mezi Čechy panují. „Jen mi řekněte, proč tolik inteligentní a soudných lidí propadá pesimismu a pochybnostem, tedy de facto přesvědčení, že Zeman opět vyhraje. Vyhraje, pokud my budeme malověrní a pokud připustíme, aby tupé stádo odevzdalo více hlasů než my, kteří víme, že ten nemocný člověk nejenže nepatří na Hrad ale ani do funkce, kterou si nechutným způsobem užívá a zneužívá ji," myslí si.

Poukazuje na čísla z volby minulé. „Při první přímé volbě vyhrál díky tomu, že 42 % voličů z 8,5 milionů jedinců nešlo volit, tedy skoro o o 15 % víc, než těch, kteří volili Zemana. O jaké nadpoloviční většině všichni ti novináři, politici či zemanovi agitátoři vlastně hovoří. Jedná se o víc jak 3 miliony hlasů, které z různých důvodů nešli k volbám, neboť jím nevyhovoval v druhém kole ani jeden,“ zdůrazňuje politický aktivista.

I lidé, kteří pro Zemana dříve hlasovali, ale podle něj museli změnit časem názor. „Po té dlouholeté a urážlivé frašce sprosťáka a alkoholika Zemana na prezidenta, muselo mnohým z nich dojít, že si to museli začít díky svému postoji, ne li lhostejnosti, když nešli volit a že tuto skutečnost už zažít nechtějí a nemusí, když půjdou odevzdat svůj hlas zdravému rozumu. Obzvláště v situaci,když proti uzurpaci moci ANO bude na hradě nutné mít silného, inteligentního, sebevědomého, nepartajního a odpovědného prezidenta, jimž Zeman nikdy nebyl a být ani kvůli svému charakteru nemůže.

K urnám tak podle něj letos určitě půjdou ti, co už před lety odevzdali své hlasy - ať už Zemanovi, nebo Karlu Schwarzenbergovi. „Takže + -, to bude zase něco přes 50 % voličů. Z těch zbývajících necelých 50 % půjde tentokrát po tom masakru Zemanova 'vládnutí' určitě nemálo těch, kteří si mysleli, že se jich to netýká a ti v závěru rozhodnou, kdo bude prezidentem a já věřím, že tentokrát to Zeman nebude,“ vypočítává Bok na sociálních sítích.

„Pokud by s přeci jen stalo a lidé by se opět zachovali ignorantský, budu jen rád, že mi je kolik mi je a budu jen věřit, že moje děti, ale hlavně vnoučata to jednou změní. Opatrujte se a nebuďte malomyslní, neboť malomyslnost je tím, co vede k naší porážce,“ dodal aktivista.

Bok listopadu a prosinci 1989 vedl ochranku Václava Havla. Po Sametové revoluci tři roky pracoval v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a FBIS. Je předsedou a zakladatelem Spolku Šalamoun, který založil roku 1994 se spisovatelkou Lenkou Procházkovou a který se angažuje v případech, kdy je podezření na chybné vyšetřování nebo rozhodování soudní moci. Byl též neplaceným členem Výboru proti mučení a jinému nelidskému zacházení při Radě vlády pro lidská práva a neplaceným členem poradního sboru generálního ředitele Vězeňské služby ČR.