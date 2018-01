Zemřel Jakub Zedníček. Synovec herce Pavla Zedníčka zahynul při autonehodě

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Lidské zdraví trpí brzkým vstáváním do práce? Vědci požadují změnu

Informaci o smrti Jakuba Zedníčka zveřejnilo Městské divadlo Brno. „S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v prvních hodinách nového roku 2018 zahynul při automobilové nehodě herec Městského divadla Brno Jakub Zedníček,“ uvedlo divadlo na facebooku.

Zedníček nejprve naboural a když pak přecházel dálnici, srazila ho projíždějící dodávka.

„Odchodem Jakuba Zedníčka ztrácí Městské divadlo Brno nejen jednoho z talentovaných herců, ale také kamaráda a přítele. V myšlenkách jsme všichni s jeho rodinou,“ dodalo brněnské divadlo, kde herec od roku 2011 působil. Zahrál si zde například ve hře Donaha nebo Mladý Frankenstein.

Jakub Zedníček se přitom teprve loni v březnu stal otcem. Narodila se mu holčička Maya, kterou mu porodila jeho přítelkyně a herecká partnerka z Městského divadla Brno Lenka Janíková.

Jakub Zedníček se narodil 13. června 1990 v Brně. Od 9 let se věnoval stepování. Ve stepových soutěžích byl dvakrát první na Mistrovství ČR a sedmé místo obsadil na World Championship Tap Dance 2002. Na brněnské konzervatoři studoval obor hudebně-dramatický. Za dob studia sbíral zkušenosti například v Národním divadle Brno. Hrál v televizním seriálu Škola na výsluní. Se svým strýcem Pavlem Zedníčkem pak například moderoval pořad Kurňa, co to je?