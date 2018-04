Absurdní chování Zemana? Rektoři uvítali průlomový verdikt soudu

Soud dnes zrušil Zemanovo rozhodnutí nejmenovat fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesorem. Věc prezidentovi vrátil k dalšímu řízení. Podle pravomocného rozsudku nemůže žádný orgán moci výkonné po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol. Soud poukázal na to, že postup ke jmenování profesorem upravuje zákon o vysokých školách, podle nějž kvalifikaci uchazeče postupně posuzuje odborná hodnotící komise, vědecká rada příslušné fakulty a vědecká rada vysoké školy.

Rektor Univerzity Karlovy Zima rozhodnutí přivítal. Hodnocení kvalifikačních předpokladů pro jmenování profesorů podle něj musí nadále zůstat záležitostí odborných grémií a příslušných orgánů vysokých škol, nikoli vůli toho či onoho politika.

"Již od začátku jsme věděli, že věc se má tímto způsobem, a do absurdní situace to došlo v momentě, kdy podobné věci, kterými pan prezident argumentoval při nejmenování některých profesorů, tak mu najednou nevadily u jím navrženého premiéra. To jsou naprosto absurdní věci, že prezident chtěl opravovat to, co podle zákona schválily minimálně dvě vědecké rady příslušné univerzity," řekl ČTK Sklenička. Také podle rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka prezident nejednal v souladu se zákonem.

"Je určitě dobře, že to dospělo do nějakého rozumného konce, koneckonců se to může týkat profesorů na všech univerzitách. Netuším ale, jak se k tomu postaví pan prezident," řekl rektor Vysoké školy chemicko-technologické Karel Melzoch. Podle něj případ ukazuje, že vztah rektorů s hlavou státu není v normálním stavu. Rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha ČTK sdělil, že po dnešním verdiktu snad budou ukončeny "nekulturní vztahy mezi akademickou obcí a prezidentem".

"Věřím, že pan prezident své rozhodnutí přehodnotí a bude jmenovat nejen kolegy z Univerzity Karlovy, kterých se rozhodnutí týká, ale také docenta Eichlera z VŠE, který se rozhodl žalobu stáhnout," sdělila ČTK rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková. Všichni tři dotčení měli podle ní na jmenování profesory právo, protože řízení proběhlo řádně a uchazeči jednoznačně splnili zákonné podmínky.

Rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček doufá v to, že profesoři nyní budou jmenováni podle zvyklostí. Nechtěl předvídat, jak se k věci postaví prezident. "Myslím si, že vědecké rady postupují standardně dokumentovaným způsobem a podle metodik, které jsou na univerzitách dokumentované a schválené. Takže to jistě bude všechno v pořádku," řekl.

Verdikt soudu podle rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáše Machuly respektuje logiku rozhodování v řízeních, jako je jmenování profesorem. "Orgány univerzit podle zákona a vnitřních předpisů posuzují způsobilost uchazeče a podpis prezidenta tento proces formálně završuje. Rozumím tomu, že pan prezident, jak se svého času vyjádřil, není jen automatem na podpisy. Nicméně k funkcím, jako je prezident, patří jak podpisy stvrzující jeho vlastní rozhodnutí, tak podpisy, které pouze formálně stvrzují rozhodnutí jiných orgánů," sdělil ČTK Machula.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová vnímá rozsudek jako průlomový. "Soud jasně řekl, že kdokoli a kterýkoli orgán výkonné moci musí respektovat Zákon o vysokých školách, a to je důležité," zdůraznila.

Zeman nepodepsal Fajtův a Ošťádalův jmenovací dekret na jaře 2015 ještě spolu s dekretem politologa Jana Eichlera. Zdůvodnil to vážnými prohřešky akademiků z minulosti. U Fajta argumentoval jeho údajnou žádostí, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. U Ošťádala poukázal na údajné kontakty s komunistickou Státní bezpečností. Své rozhodnutí Zeman oznámil v lednu 2016 dopisem tehdejší ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD). Fajt i Ošťádal se proti Zemanovu postupu bránili žalobami, Eichler se soudit nechtěl.