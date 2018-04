Vyšší příplatky pro třídní a specializované učitele? Lidovci chtějí měnit zákoník práce

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Třídní učitelé mají nyní podle vládního nařízení nárok na příplatek 400 korun až 1300 korun. Příplatky za výkon specializovaných činností se mohou podle zákoníku práce pohybovat od 1000 korun do 2000 korun měsíčně. Lidovci navrhli u obou příplatků rozmezí 2500 korun až 3500 korun.

Ředitelé škol přiznávají příplatky většinou u jejich dolní hranice, napsali autoři v důvodové zprávě. Příplatky za výkon specializovaných činností od jejich zavedení v roce 2004 podle nich dlouhá léta nerostly. Činnosti přitom představují práci navíc v objemu kolem 20 hodin týdně, učitelé musejí absolvovat studium v rozsahu nejméně 250 hodin, navíc je často hradí ze svého, podotkli předkladatelé.

Specializační činnosti se týkají koordinace v informačních a komunikačních technologiích, tvorby vzdělávacích programů, prevence sociálněpatologických jevů, environmentální výchovy, logopedie a prostorové orientace zrakově postižených.

Předlohu, která by měla být účinná od příštího roku, nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé naznačili, že by podpořili i razantnější růst příplatků v rozmezí 3000 korun až 4000 korun, pokud by takový pozměňovací návrh vznikl.

Zvýšení obou příplatků obsahovala v minulém volebním období novela o pedagogických pracovnících, která zejména zaváděla kariérní řád učitelů. Vládní předloha tehdy nakonec nebyla přijata. Narazila ve Sněmovně potom, co ji s úpravami vrátila horní komora.