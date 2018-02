Šoupnout dvouleté děti do školky? Klaus mladší válcuje Valachovou v anketě, kterou si sama založila

Nejdelší podmořský tunel na světě? Helsinky do Tallinn by mohl propojit už v roce 2040

Senátní výbor pro vzdělání podle Valachové vytáhl do boje proti českým maminkám a znemožnil dětem mladším tří let v mnoha regionech, aby mohly navštěvovat mateřské školy. Toto rozhodnutí prá Valachovou velmi mrzí. „Udělám všechno pro to, aby zřizovatelům zůstala povinnost vytvořit dostatek míst ve školkách tak, aby do nich děti mladší než tři roky mohly docházet,“ slíbila rodičům na svém facebooku.

Vůbec prý nepochybuje o tom, že naprostá většina maminek by byla ráda se svými dětmi doma, ale poukazuje na to, že realita dnešního světa je jiná a mnoho rodin si to z existenčních důvodů nemůže dovolit. „A už vůbec nechápu, jak politici ze stran, které se označují za pravicové, liberální a kdo ví jaké ještě (jako TOP09 a ODS, kde proti menším dětem ve školkách bojuje Václav Klaus junior), vnucují rodičům, jak se mají chovat a co si mají myslet,“ nešetří kritikou Valachová.

„To budou příště chtít zákon, aby byly matky s dětmi doma do pěti let? Ale samozřejmě se ráda dozvím váš názor na tuto věc - proto je zde nová ankteta. Ptám se v ní: Myslíte si, že by mateřské školy měly mít vytvořené takové kapacity, aby mohly příjmout děti mladší než tři roky, pokud o to budou mit rodiče zájem?“ položila politička otázku lidem.

Lidé mohou volit z možností „Ano, rodičům to pomůže a dětem neuškodí“,nad kterou je fotka Valachové, a „Ne, rodiče se mají o děti starat a je to zločin na dětech“. Tuto možnost fotkou zastupuje právě Klaus mladší.

Valachová zřejmě očekávala, že lidé její nápad podpoří, to se ale nestalo. Anketu, kterou založila a do které je ještě teď možné hlasovat, dostala pořádně na frak. K pátečnímu ráno odevzdalo svůj hlas přes 16 tisíc lidí, 86 procent podpořilo Klause a pouhých 14 procent Valachovou.

Pod anketou se strhla bouřlivá debata, do které se zapojili zastánci obou možností. „ Ti co dávají děti do školky od dvou let, to nedělají protože by chtěli, ale musí!!! Protože stát prdí na matky na rodičovské! Ať si zkusí vyžít ze 7.000,- na měsíc! Mají plnou hubu keců, ale fakta jim uchází. Až bude náš měsíční rozpočet stejný jako jejich plat, budeme my matky s dětmi doma klidně do 5 let! Hrabou si všichni jen sami pro sebe,“ zlobila se například jedna diskutující.

Jenže se našli celá řada těch, kteří poukazovali, že dvouleté děti do školky nepatří. „Jsem učitelka v MS i maminka 4 dětí. Problém vidím v tom, že dvouleté děti mají jiné potřeby než ty tříleté. Chápu, že některé maminky potřebuji jít do práce dřív, ale byla bych pro zřízení jeslí, nebo jeselnich tříd při MS,“ navrhla další z maminek.