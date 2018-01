Nové rektory nemrzí, že jim dekrety nepředá Zeman. Ale je to prý neuctivé a nedůstojné

Úraz v zahraničí vás může stát miliony. Co dělat, když se vám tam něco stane?

Někteří z rektorů se o změně způsobu předání jmenovacích dekretů dověděli dnes až z médií, další telefonicky z ministerstva školství či z prezidentovy kanceláře. Rektoři mají se Zemanem už několik let napjaté vztahy. Někteří z nich o víkendu vyjádřili zklamání z toho, že Zeman v prezidentských volbách porazil akademika Jiřího Drahoše.

Jmenování se v minulosti konalo obvykle na Hradě a dekrety předával prezident sám. Dnes prezident ceremoniál vynechal a jmenovací dekrety předá rektorům v úterý ministr školství Robert Plaga (ANO) v pražském Karolinu.

Podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy jde o "netradiční krok". O jeho důvodech nechtěl spekulovat. "Já jsem samozřejmě vnímal z projevů pana prezidenta Zemana v minulém týdnu, že chce bariéry a příkopy zahlazoval a že chce být prezidentem většiny a problémy odstraňovat," podotkl.

Podle nové rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové se prezident zachoval k rektorům a akademické obci neuctivě. "Po volbách jsme čekali zklidnění situace a zlepšení vztahu s univerzitami, tento krok prezidenta tomu nenasvědčuje. Osobně mi připadá, ze takové vztahy nejsou důstojné ani pana prezidenta, ani nás," uvedla Nerudová ve vyjádření pro ČTK. Univerzity podle ní vždy hrály zásadní roli při změnách ve společnosti a věří tomu, že tomu tak bude i nadále.

„Původní informace byla taková, že máme jet na Hrad," řekl ČTK rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller. O tom, že bude slavnost v Karolinu, se prý dověděl dnes odpoledne z ministerstva školství. Osobně mu ale nevadí, že se ceremoniál na Hradě neuskuteční.

„Jsem rád ze dvou důvodů. Za prvé jsem velice neoficiální člověk, takže oficiality moc nemusím. Druhým důvodem je to, že by bylo nejlepší, kdybych dekret dostal poštou, neboť bych ušetřil cestu do Prahy a naší univerzitě bych ušetřil finanční prostředky," doplnil Miller. Osobnost prezidenta v tom prý nehraje žádnou roli.

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek se o neúčasti prezidenta při ceremoniálu dověděl až z médií. „Je to sice možné, ale velmi neobvyklé," řekl Málek. Pozvání obdržel jeho sekretariát telefonicky v polovině minulého týdne. Tehdy ještě bylo místo konání na Hradě. „Dodneška jsme se domnívali, že na Hrad pojedeme, víc o tom nevím," uvedl Málek.

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk uvedl, že o změně v ceremoniálu předem nevěděl a nečekal ji. Podle něj může být důvodem této změny buď vymezující postoj prezidenta k rektorům, nebo jeho zdravotní stav. „Jiné závažné důvody mne v tuto chvíli nenapadají," dodal.

Z médií a internetu se o svém jmenování dověděli také noví rektoři Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček a Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. Nicméně v tom, že se neuskutečnil ceremoniál s účastí prezidenta, nespatřují nijak zásadní rozdíl.

„Důležité je jmenování samo o sobě. Kdyby to neproběhlo, měly by s tím vysoké školy problémy," řekl Oslzlý. „Já si myslím, že to jsou všechno možné cesty, které lze využít, nemám z toho žádný ani negativní, ani pozitivní pocit," doplnil ho Petráček.

Z Hradu se o změně způsobu jmenování dověděla podle mluvčí také kancelář rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Naopak vedení Vysokého učení technického v Brně se o tom dovědělo z ministerstva školství, řekla mluvčí školy Radana Kolčavová.

Nově jmenovaný rektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Petr Sklenička, který byl v poradním týmu Zemanova protikandidáta v prezidentské volbě, nechtěl jednání Hradu komentovat. Řekl, že na rektorát ČZU volala zaměstnankyně Hradu a pouze sdělila, že prezident v úterý rektorům jmenovací dekrety nepředá. Kdy a jak se ceremoniál uskuteční, údajně neupřesnila. Nový rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina sdělil, že byl telefonicky pozván na slavnostní ceremoniál do Karolina na úterý.