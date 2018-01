Zeman znervózňuje univerzity: 11 rektorů čeká na jmenování, Hrad je ještě nepozval

"Dosud nemáme žádnou oficiální zprávu o tom, kdy pan prezident nové rektory jmenuje. Mnoho času už nezbývá. Doufáme, že si pan prezident najde čas, aby tuto svoji povinnost splnil a nekomplikoval situaci na vysokých školách, kde se mají akademickými senáty navržení kandidáti 1. únoru ujmout své funkce," řekla dnes mluvčí Technické univerzity v Liberci Jaroslava Kočárková.

Budoucího rektora Univerzity Pardubice Jiřího Málka situace nezneklidňuje. "Prezident většinou jmenuje rektory naráz při jednom termínu, většinou to bývá na konci ledna. Věřím a pevně doufám, že to tak bude. Je to obvyklý průběh a je ještě trochu času," řekl Málek.

Oficiální pozvánku ke jmenování Danuše Nerudové do funkce rektorky zatím nedostala ani Mendelova univerzita. "Nejistota termínu a případné jmenování na poslední chvíli značně zkomplikuje předání funkce," uvedla mluvčí univerzity Jiřina Studenková.

"Pozvánka zatím, tuším, není u žádného rektora," uvedl zvolený rektor ČVUT Vojtěch Petráček. V termínu jmenování na konci ledna problém nevidí. "Já si myslím, že se to všechno dá zvládnout. Nevím, jak o tom smýšlí pan prezident," dodal. Také zástupci brněnské Veterinární farmaceutické univerzity věří, že přestože zatím nebyl stanoven oficiální termín jmenování rektorů, ceremoniál se uskuteční do konce ledna a všichni rektoři nastoupí v avizovaném termínu.

Rektora České zemědělské univerzity v Praze Jiřího Balíka má od února nahradit Petr Sklenička. Sklenička patří do poradního týmu Zemanova protikandidáta v prezidentských volbách. Na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze by měl Petra Konvalinku vystřídat Vojtěch Petráček. Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně rektorské volby vyhrál Petr Oslzlý, který by měl školu řídit místo Ivo Medka.

Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně bude místo Ladislava Havla vést Danuše Nerudová, v čele Technické univerzity Liberec by měl Miroslav Brzezina vystřídat Zdeňka Kůse. Senát Univerzity Pardubice zvolil rektorem Jiřího Málka, který by měl nastoupit po Miroslavu Ludwigovi. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno navrhla na rektora Aloise Nečase, který by měl nahradit Pavla Suchého. Na jmenování prezidentem čeká ještě zvolená rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hana Machková, která by další čtyřleté funkce měla zahájit až od 1. dubna.

Žádný český prezident dosud vládou schválenou kandidaturu rektora nezamítl. Rektoři však měli v posledních letech se Zemanem napjaté vztahy. Podle nich znevážil akademickou obec, když odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů. Nelíbilo se jim také to, že prezident kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera. V roce 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.