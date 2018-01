Plat učitele 46 tisíc? Rozpočet školství se musí navýšit o 50 miliard, řekl Plaga

Petici, která požaduje kvalitní podmínky ve vzdělávání, podepsalo přes 23.000 lidí, převážně pedagogů. Financování školství by podle odborů mělo být srovnatelné s vyspělými zeměmi EU, které dávají do oboru průměrně šest procent HDP ročně.

V roce 2021 by podle ministerstva měli učitelé dostávat průměrně 46.000 korun a nepedagogové 22.700 korun měsíčně. "My jsme se bavili o potřebě nafázovat navyšování (platů), aby to nebylo o 30 procent v posledním roce tohoto volebního období," řekl Plaga. Růst platů je podle něj nutné naplánovat do několika fází.

Vláda ve svém programovém prohlášení slibuje růst platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše do roku 2021. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka to zhruba odpovídá navyšování na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020, které požadují odboráři.

Ministerstvo uvedlo, že k dosažení požadovaných platů bude muset rozpočet vzrůst o 26 miliard korun. V této sumě počítá úřad i s průběžným navyšováním počtu pedagogů, a to z letošních 161.000 na 167.000 v roce 2021. Plaga by chtěl prosadit navýšení tarifní i netarifní části platů.

Na platy nepedagogických pracovníků, například kuchařů či školníků včetně vedoucích pracovníků, by mělo jít dalších zhruba 2,9 miliardy korun navíc. Počet nepedagogů ve školství by zároveň měl do roku 2021 vzrůst o zhruba dva tisíce na celkem 64.000.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu 175,74 miliardy korun, což je o 19,21 miliardy korun více než loni. Při schvalování rozpočtu Sněmovna doporučila vládě, aby od září zvýšila učitelům platy o 15 procent a ostatním pracovníků ve školství o desetinu. Naposledy se takto platy zvedly platy v listopadu.