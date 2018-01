Diskriminace romských žáků? Každý osmý má osnovy pro lehce mentálně postižené

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Téměř každé osmé romské dítě se v základní škole učí podle osnov pro školáky s lehkým mentálním postižením. Vyplývá to ze zprávy o plnění plánu opatření, která mají přispět k začlenění romských dětí do běžných škol. Podle kvalifikovaných odhadů chodí v tomto školním roce do základních škol v Česku 33.704 Romů a Romek.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 odsoudil Českou republiku za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Od září 2016 odstartovala v Česku takzvaná inkluze, tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol. Ministerstvo školství každoročně vládě předkládá zprávu o pokroku a plnění opatření.

V Česku funguje 4152 základních škol. Celkem se v nich vzdělává 926.108 dětí. Romští školáci tak představují 3,6 procenta žáků základních škol. V jednotlivých krajích se ale podíl výrazně liší. V Ústeckém kraji je každý devátý školák Rom či Romka, naopak v Praze každý stý. Víc než čtvrtina romských dětí se vzdělává ve školách v Ústeckém kraji, téměř pětina pak v Moravskoslezském kraji. Nejnižší je podíl v Karlovarském kraji, kde je to zhruba sedm procent.

Víc než pětina romských dětí chodí pak do škol, kde přes polovinu jejich spolužáků tvoří Romové a Romky. Takových škol je v Česku 77. Ve 12 školách je romských žáků a žaček dokonce víc než 90 procent.

Také podle poslední výroční zprávy o stavu lidských práv, kterou projednávala loni Sobotkova vláda, se v Česku i po nastartování inkluze objevuje ve vzdělávání diskriminace romských dětí. Nepřesouvají se sice už do takzvaných zvláštních škol, učí se ale často odděleně v romských třídách či školách. Podle dokumentu vznikají "čistě či většinové romské školy či třídy", které se považují za méně kvalitní. Autoři podotkli, že o oddělení svých potomků od ostatních někdy stojí ale i sami romští rodiče.