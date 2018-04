Babiš běsní a žene Peksu před disciplinárku. Pirát na schůzce řekl, že Babiš zneužívá dotace a je trestně stíhaný

Babiš podle deníku Právo tvrdí, že ho Pirát na konci března při jednání delegace zahraničního výboru s partnery ve Švédsku urazil, když o něm mluvil jako o premiérovi, který zneužívá a rozkrádá dotace a je trestně stíhaný. Schůzky se účastnili šéf výboru Lubomír Zaorálek(ČSSD), místopředseda výboru Karel Schwarzenberg a členové Robert Králíček (ANO) a právě Pirát Peksa. Švédy zastupoval velvyslanec ve Švédsku a jeho zástupce.

Babišův kolega Králíček o průběhu debaty svého stranického šéfa informoval. Podle něj byli někteří účastníci schůzky takovým vystoupením zaskočeni s tím, že může ČR poškodit. „Vyjádření Mikuláše Peksy ve vztahu k mé osobě, že zneužívám a rozkrádám dotace, považuji s ohledem na zásadu presumpce neviny za urážku,“ zdůvodňuje Babiš podnět k zahájení disciplinárního řízení.

„Mé vyjádření, tedy konstatování faktu a o trestním stíhání inženýra Babiše za zneužití evropských peněz, za které mě pan inženýr nyní posílá k disciplinárnímu řízení, se uskutečnilo na společném zasedání delegace sněmovního Zahraničního výboru a předsednictva švédského Výboru pro evropské záležitosti. Řeč zde byla mimo jiné i o rozpočtovém výhledu Evropské unie na následující sedmileté období a reformě evropské zemědělské politiky. Premiér, který je trestně stíhaný za dotační podvod by neměl v Bruselu dojednávat dotace ve výši stovek miliard. A co více, vlastník obrovského agropodniku by vůbec neměl dojednávat dotace v oblasti zemědělství,“ vysvětli Peksa v prohlášení, které má server EuroZprávy.cz k dispozici.

„Chápu, že pan premiér nechce, aby se o jeho střetu zájmů v zahraničí mluvilo. Ve fungující demokracii by ale takový premiér dávno odstoupil a morální zásady by mu vůbec nedovolily takto ponižovat politickou kulturu v zemi. Premiér, který je stíhán za to, že si pravděpodobně financuje soukromé letovisko za zpronevěřené evropské peníze, je pro Piráty přesně tím důvodem, proč bychom s hnutím pana Babiše nemohli vstoupit do koaličních jednání,“ dodal pirátský poslanec.

Svého stranického kolegy se zastal například poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Tohle je děsná bžunda. Poslanci ANO zjevně hlásí šéfovi, když se k němu někdo na diplomatických setkáních chová neuctivě a šéf pak píše stížnosti. Jsem myslel, že problém je zneužívání dotací a nikoli otevřeně hovořit o zneužívání dotací...“ komentoval zprávu na sociálních sítích poslanec.

Na Peksovu stranu se postavil i senátor Václav Láska zvolený jako nestraník za SZ a KDU-ČSL s podporou Pirátů, „Andreji, já taky! Babiš žene piráta Mikuláše Peksu před disciplinárku, protože o něm řekl, že je trestně stíháný a rozkrádá dotace. To je, co? Člověk, který vyřvává a každém, že krade, je zkorumpovaný... se teď cítí uražen. Tak jsem se chtěl zeptat kolegů senátorů, senátorek, poslanců a poslankyň, jestli není čas ty disciplinárky zahltit pravdou..“ uvedl na facebooku Láska.

Zveřejnil také část jeho vystoupení na posledním plénu Senátu, když podle jeho slov „podvodník Babiš chtěl pod rouškou boje s daňovými úniky špiclovat lidi“. „Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych si ulevil. Projednávání takovéhoto tisku je psychicky náročná záležitost.¨Řešíme tu, jak bránit nějakým daňovým podvodům, praní špinavých peněz... A přitom máme premiéra, který je trestně stíhaný dokonce pro podvod... Máme premiéra, který spolupracoval se státní bezpečností... Máme premiéra, který z mého soukromého pohledu právníka podváděl v oblasti daňové s korunovými dluhopisy... Máme premiéra, který likvidoval svoji konkurenci nezákonnými postupy, když byl podnikatel...” uvedl na plénu senátor.

Dodává, že to vše klidně Babišovi řeknepřímo do očí. „Tak Andreji a jestli někdy zase zavítáte do Senátu, řeknu to do očí nejenom vaší ministryni financí, ale i vám. Tak nabrušte tužku na další podnět...“ vzkázal premiérovi Láska.

Pokud imunitní výbor rozhodne o zahájení řízení, může být na jeho konci výzva poslanci k omluvě anebo také finanční postih ve výši až jednoho měsíčního platu. Právo ale dodává,že z dostupných informací není jasné, zda bude šéf ANO požadovat omluvu, nebo pokutu.