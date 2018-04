Hašek se rozvášnil: Civilizace 21. století? To jsme to dopracovali. Tohle dělal naposledy Hitler

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Lékaři, kteří se o Alfieho starali, konstatovali, že další léčba nepovede k žádnému zlepšení a že by chlapci mělo být dovoleno zemřít. Za zachování života 23měsíčního batolete se naopak přimlouval papež František, který se minulý týden setkal s jeho otcem. Itálie chlapci v pondělí udělila italské občanství, jeho rodiče ho chtěli nechat do této země převézt kvůli další léčbě, soud to ale zamítl.

Kauzu sledoval například také někdejší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD). „Jako člověk a právník jsem šokován tím, co si dovolil britský stát. Rozhodnout o životě a smrti, přičemž nešlo o rozsudek nad vrahem a trest smrti. Nešlo ani o rozhodnutí o euthanasii na návrh postiženého člověka nebo jeho nejbližších, ti naopak o život chlapce bojovali do poslední chvíle za pomoci papeže či italského státu,“ zdůraznil.

„Ten malý Alfie byl zřejmě těžce nemocný, ale nikdo neměl právo jej proto zbavit života, byť jakkoliv komplikovaného a závislého na zdravotní péči. V mých očích je to neomluvitelná a netolerovatelná úřední vražda, poprava,“ nebere si servítky český politik ve svém komentáři na facebooku.

Kvůli tomu všemu kritizuje i britské úřady, soudy a dokonce i premiérku Theresu Mayovou. „Až zase někde uvidím paní Mayovou, jak žvástá, vzpomenu si na malého chlapce, o jehož život jeho blízcí marně bojovali s britskými úřady - soudy a nemocnicí. Civilizace 21. století? To jsme to dopracovali. Nevyléčitelně nemocné teď budou státy zabíjet? To dělal naposledy Hitler v tzv. akci T4,“ dodal ostře Hašek.